Гости премьеры фильма об экспедиции ветеранов на Килиманджаро: Кличко, Вакарчук, Притула, Педан, Терен и другие

Премьера фильма "Второе дыхание"

В столице, в кинотеатре ZHOVTEN, состоялась премьера документального фильма Марии Кондаковой «Второе дыхание».

Мероприятие посетили городской голова Киева Виталий Кличко, музыкант Святослав Вакарчук, композитор фильма Евгений Филатов (The Maneken), общественный деятель и телеведущий Сергей Притула, амбассадор и сопродюсер ленты Александр Педан, фронтмен группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин, военный и писатель Александр Терен.

Это первая, кинематографически задокументированная, история о четырех украинских военных с опытом ампутаций и одной бойчине с ранением, которые совершили экспедицию на Килиманджаро, ставшую всемирным рекордом. На вершине они с командой развернули сине-желтый флаг.

Фильм раскрывает не только физические вызовы восхождения, но и эмоциональный и психологический путь героев: Ольги «Высоты» Егоровой, Романа «Добряка» Колесника, Владислава «Шати» Шатила, Михаила «Гризли» Матвеева и Александра «Рагнара» Михова — как они преодолевают внутренние барьеры, страхи и сомнения.

В создании ленты участвовали украинские творческие команды: главный оператор и военнослужащий — Сергей Михальчук («Поводырь», «Довбуш», «Дикое поле»); музыкальное оформление — с участием Евгения Филатова (The Maneken) и композитора Александра Черного. Святослав Вакарчук также поддержал своим творчеством — некоторые его песни вошли в музыкальный ряд фильма.

Главным продюсером ленты выступил американец украинского происхождения Геннадий Газин. Вместе с Алексеем Макухиным и Анной Возной они пригласили к сопродюсерству известного телеведущего Александра Педана, который принял участие в экспедиции на самую высокую точку Африки.

В конце ивента творческая группа вместе с героями ленты развернула 6-метровый сине-желтый флаг, который сшила дизайнер Лилия Литковская, которая, кстати, также участвовала в восхождении.

Фильм «Второе дыхание» уже в национальном прокате. Все продюсерские доходы от украинского проката направят в фонд Друге дихання ЮА на помощь ветеранам с ампутациями в прохождении физической и психологической реабилитации. Цель проекта — не только показать жизненную историю участников, а создать стимул к диалогу: о реабилитации, о слабости и силе, о новых путях возрождения после ранений.