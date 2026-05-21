ХIV Книжный Арсенал состоится в Киеве: фокус-тема, программа и главные акценты

С 28 по 31 мая Книжный Арсенал снова соберет тысячи посетителей и посетительниц в Мыстецком арсенале в Киеве. В этом году в программе — более 200 событий и 160 участников ярмарки — от ведущих издательств и независимых иллюстраторов до проектов волонтерских и военных организаций. Компания 1+1 media уже традиционно стала медиапартнером события.

«Нести свою свободу»

Фокус-тема XIV Международного фестиваля «Книжный Арсенал» — «Нести свою свободу». Ее куратором стал Максим Буткевич — украинский журналист, правозащитник и ветеран войны.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Максим вступил в ВСУ, а в июне 2022 года был захвачен в плен российскими войсками. Через несколько месяцев враг приговорил его к 13 годам заключения по сфабрикованному уголовному делу. В октябре 2024 года Максим Буткевич был освобожден — после 2 лет и 4 месяцев пребывания в российском плену.

Смысл нынешней Фокус-темы он раскрывает в кураторском эссе :

«Свобода абсолютна. Потому что никто не может нас окончательно ее лишить. Потому что даже если мы не можем выбирать условия, в которых находимся — мы можем выбирать наше отношение к ним, как писал Виктор Франкл, выбирать наши мысли и видение мира. Пока существуем мы — существует и наша свобода. Свобода выборов, которые мы делаем ежедневно и постоянно с тем, что нам предоставил ход событий, другие существа и мы сами, и эту свободу у нас не отобрать, и от нее не избавиться. Но вместе с ней не избавиться и от ответственности за те выборы, которые мы делаем: каждый выбор несет ответственность за его оправданность и последствия», — подчеркивает Максим Буткевич.

Программы фестиваля: от личного опыта к профессиональному диалогу

Нынешний Книжный Арсенал 2026 разворачивается как многоголосое пространство — благодаря программам , которые по-разному говорят об опыте войны, взрослении, идентичности, памяти, человеческих отношениях и взаимодействии в профессиональном поле.

Одна из новостей Фестиваля — возвращение Программы писателя , которую курирует Андрей Любка , который в этом году присоединился к войску. В рамках темы «Мы не на острове» посетителей ждут разговоры о близости и расстоянии между странами Центральной и Восточной Европы, общие опыты и различия, а также о важности знакомиться с ними во времена испытаний.

Основная программа под кураторством культурного менеджера Валентины Сотниковой вырастает из потребности искать опору: в текстах, в чтении, опыте совместного проживания сложных времен. Она объединяет разговоры о памяти, потерях, благодарности и текстах, которые помогают держаться вместе.

Детская программа , которую готовит писательница Оля Русина , обращается к «смелости первой попытки». Она об опыте ошибок, настойчивости и способности начинать снова — то, чему взрослые могут научиться у детей.

Подростковая программа «Сквозь призму», созданная участниками Подросткового Совета и Литературной лаборатории Мыстецького арсенала , предлагает посмотреть на мир глазами подростков. Это пространство для разговоров о множественности опытов и попытке понять себя через разные перспективы.

Профессиональная программа под руководством менеджера культурных и образовательных проектов, литературоведа и редактора Юлии Конопляной фокусируется на этике и взаимодействии в книжном сообществе. Здесь будут говорить об ответственности в издательской сфере, чувствительности в сотрудничестве во время войны, менторстве и поддержке новых авторов.

Отдельным измерением станет кураторская программа Ирины Славинской «Подстаркуваті молоді люди», посвященная поколению, которое взрослело вместе со страной — от 2004-го до полномасштабной войны. В центре — тексты и голоса, сформированные этим общим историческим опытом.

Среди специальных событий — Фестиваль первых пьес от Театра Ветеранов , где тексты ветеранов и военнослужащих получат сценическое воплощение. Таким образом личные военные опыты обретают художественную форму и звучат для более широкой аудитории.

Book Arsenal Fellowship Program , которую координирует проектный менеджер Мария Сурженко , работает как профессиональная платформа для международного сотрудничества — место встречи украинских и зарубежных издателей, агентов и менеджеров прав. На Книжный Арсенал приедут издатели из Германии, Италии, Перу, Египта и других стран, чтобы поделиться собственным опытом работы и узнать больше об украинском рынке.

Музыкальная программа под кураторством музыковеда Любы Морозовой откроет еще одно измерение фестиваля — через звук. Она соединит разные эпохи и композиторов, напоминая о музыке как пространстве свободы, выходящей за пределы слов.

Айдентика — различные градиенты неба

Над айдентикой нынешнего Фестиваля работала команда дизайнеров Мыстецкого арсенала во главе с арт-директором Лерой Гуевской.

«Фокус-тему нынешнего Фестиваля визуально раскрывает образ флага, развевающегося на ветру. Мы несем свою свободу так же, как несут флаг — открыто и высоко. Это наша видимая позиция. Наша ответственность. Наша преемственность. За эту свободу боролись поколения до нас, за нее борется наше общество ежедневно. Цветовая гамма отсылает к небесным градиентам. Ведь каждый, кто стремится к свободе, представляет над собой чистое небо — пространство, свободное от земного. Чистое небо над головой – образ свободы, которую мы отстаиваем и которой стремимся каждый день. Это простор без ограничений, это пространство для действия, это пространство для будущего», — подчеркивает Лера Гуевская.

