Как книжные блогеры делают чтение модным и действительно ли они задают тренды

Мир продолжает погружаться в цифровые технологии, но вместе с тем в наше время люди все сильнее тянутся к настоящему.

Чтение бумажных книг не просто не теряет актуальности, а даже обретает новый имидж. Оно превращается в модный тренд, становится частью личного бренда, а иногда и обязательным атрибутом стиля современного человека. И одна из главных сил, стоящих за этим процессом, — книжные блогеры. В соцсетях они делятся впечатлениями от прочитанного, рассказывают о литературных скандалах, обсуждают книжные новинки и в то же время формируют читательские вкусы. Но действительно ли могут сделать книгу популярной? И как их деятельность изменяет сам книжный рынок?

Вместе с фестивалем "Книжкова країна", который состоится 24-27 апреля на ВДНХ, разбираемся, как бук-блогеры меняют наше отношение к чтению.

Книжный контент в соцсетях: от TikTok до Telegram

Последние несколько лет книжный контент начал выходить за рамки классических рецензий. Сегодня это интерактивные видео, читательские вызовы, распаковки, мемы, подкасты и даже ролики в стиле ASMR.

TikTok стал подлинным феноменом в популяризации чтения. Хештег #BookTok – это уже не просто тег, а полноценная субкультура с миллионами активных участников. И если поначалу многие скептически относились к возможности говорить о литературе в 15-секундных видео, реальность доказала обратное. К примеру, роман Мадлен Миллер "Песня Ахилла" получил вторую волну популярности именно благодаря видео одной школьницы. Ее эмоциональный отклик набрал более 6 миллионов просмотров, а уже через год после этого книга возглавила список бестселлеров New York Times.

Подобного влияния начинают набирать и украинские бук-блогеры: "Это было с дебютной книгой украинского автора Евгении Бабенко "Все мои тревожные звоночки", — рассказывает Дмитрий Катеруша, автор блога "Діма Персик і книги". — "Я просто опубликовал цитату, которую нашли для себя жизненной многие люди. Там сейчас что-то более 100 000 просмотров, более 10 000 понравившихся и много сохранений. Я, конечно, не могу владеть данными издательств, но через несколько дней после моей публикации в Vivat анонсировали второй тираж книги".

Похожий эффект наблюдается и у Instagram. Здесь книжные блогеры не только пишут отзывы, но и организуют марафоны чтения, общаются с подписчиками в сториз и создают эстетический контент. Тем временем Telegram превратился в платформу для более глубокого анализа: в тематических каналах обсуждают книги без цензуры, а иногда даже устраивают читательские батлы.

Автор блога "Проліт" Юлия Типус говорит, что букток и блогеры действительно играют не последнюю роль в популяризации чтения: "По моему мнению, во времена диджитализации, где вся коммуникация и даже некоторая работа происходят при посредничестве смартфонов и компьютеров, книга стала одним из лучших видов досуга, позволяющего отдохнуть от постоянного скроллинга и сиденья перед экраном".

А конкретно в Украине чтение также стало распространенным и из-за полномасштабного вторжения, отмечает автор канала Svitlo Bibliotek Надежда Панченко: После вторжения, когда прошел первый шок, для многих книги стали определенной спасательной лодкой и своеобразным бегством от реальности. Чтение — это хобби, которое помогает снизить тревожность и которым можно заниматься где угодно: в укрытии, дома во время блэкаута, или в метро, ​​пока ждешь отбоя.Оно не требует слишком больших ресурсов и даже потребности куда-то выходить, но помогает переключить внимание, получить новые впечатления. К тому же чтение и обсуждение книг помогает социализироваться и стать частью новых социальных групп, ныне также актуально для тех, чьи друзья или даже целые семьи разъехались по миру".

В распространении чтения есть и идеологическая составная часть, добавляет Дмитрий Катеруша: "Мода на украинские книги — это, конечно, и о массовом отказе от всего российского, единстве украинцев и желании потреблять наши продукты. Это "подтолкнуло" и рынок: стало появляться больше книг и на любой вкус, в частности, для подростков, что не может не радовать".

Читательские сообщества: от книжных клубов к литературным встречам

Читательские сообщества существовали всегда, но сегодня они испытывают настоящую трансформацию. Если раньше это были камерные встречи в библиотеках, то теперь часто платформы, где онлайн- и офлайн-форматы пересекаются.

Например, в США огромное влияние на продажи книг имеет книжный клуб Опры Уинфри, существующий с 1996 года. Каждая книга, которую она рекомендует, почти мгновенно становится бестселлером. Другой известный клуб — Reese's Book Club актрисы Риз Уизерспун. Она выбирает по одной книге ежемесячно, фокусируясь на историях женщин, и это оказывает существенное влияние на популярность изданий.

В Украине также есть мощные читательские клубы. Например, "Вовчиці" — проект блогера Эммы Антонюк и телеведущей Яны Брензей. Участники клуба читают одну книгу каждые три недели и обсуждают ее в прямом эфире на YouTube. Зрители могут приобщиться через комментарии, а атмосфера на таких встречах всегда живая и насыщенная.

"Сейчас наблюдается настоящий бум книжных клубов — их много, и каждый имеет свои особенности: от костюмированных и тематических до корпоративных. Этот тренд, вероятно, связан с последствиями пандемии: после длительных карантинов и социальной изоляции люди стремились к общению и живым встречам. Возрождение книжных клубов стало своеобразным" и источник новых знаний. Например, я модерировал ряд встреч с участием психологине, где мы анализировали сюжет и поступки персонажей с неожиданных, более глубоких ракурсов", — рассказывает Надя Панченко.

Фестивали и премии: как блогеры влияют на книжную индустрию

Каждый год в Украине проходят большие книжные события, собирающие тысячи посетителей. Помимо знакомства с авторами они часто становятся площадками для дискуссий и премий.

К примеру, фестиваль "Книжкова країна" запустил Премию книжных блогеров. Она создана, чтобы отметить интересные и обсуждаемые книги года. Формат премии уникален:

10 влиятельных украинских бук-блогеров формируют списки лучших книг;

подписчики голосуют, определяя шорт-лист;

книга-победительница, которую жюри выбирают в оффлайне во время фестиваля, получает главную награду.

Эта премия еще раз доказывает, что книжные блогеры не только говорят о литературе, но и реально влияют на ее развитие. Юля Типус говорит, что награды действительно заставляют людей — особенно тех, кто читает не так много, — обратить внимание на определенную книгу. И добавляет, что подобные инициативы могут усилить украинский книжный рынок.

А Надя Панченко мечтает о книжной премии уровня "Евровидения" — чтобы о ней знали и интересовались во всех уголках страны: "По-моему, сейчас мы на таком этапе развития книжного рынка, когда количество таких активностей может перерасти в качество".

Действительно ли блогеры диктуют литературные тренды?

Бук-блогеры сегодня – это не просто читатели, которые делятся впечатлениями. Они балансируют между ролью критиков, маркетологов, инфлюэнсеров и формируют тренды, привлекают новую аудиторию и даже влияют на издателей. Некоторые книги становятся популярны именно благодаря рекомендациям, а читательские клубы и фестивали все чаще приглашают блогеров как экспертов.

Конечно, не все книги становятся хитами только из-за упоминаний в соцсетях. Но очевидно, что современный книжный мир меняется и значительную роль в этом играют именно бук-блогеры.

Превратится ли чтение в настоящий тренд? Узнаем уже этой весной на "Книжковій країні", где блогеры, издатели и читатели снова соберутся, чтобы говорить о меняющих нас книгах.

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