Как правильно ходить на свидание: украинский бизнесмен написал книгу-инструкцию к приложению Tinder

Автор книги поделился способами знакомства в эпоху интернета и смартфонов.

"Издательство 21" презентовало книгу "69 неудачных свиданий", рассказывающую о способах знакомства в эпоху интернета и смартфонов. Автор книги Андрей Мероник – украинский бизнесмен и исследователь, участник образовательной программы "Школа будущего".

По мнению Андрея, привычные всем знакомства на улице, в кафе или парках уже давно ушли в забвение, а на смену им пришли приложения для знакомств. Об одном из таких приложений он рассказывает в своей книге.

"69 неудачных свиданий" является определенным справочником по теме Tinder-знакомств, который бросает свет на поведение мужчин во время общения в интернете. Книга дает ответы на извечные и злободневные вопросы, часто возникающие у девушек: почему мужчины пишут, но не приглашают на свидание; на каком свидании можно целоваться; как выйти из френдзоны; как общаться с пикаперами; как принимать подарки так, чтобы вам хотели их дарить, и многие другие.

Применения типа Tinder сам Андрей называет "клевым, быстрым и современным" способом знакомства. Книгу "69 неудачных свиданий" он написал не только, чтобы поделиться собственными историями и факапами, но и для того, чтобы девушки лучше поняли логику и поведение мужчин.

Еще до выхода книги было распродано более трети всего тиража, и издательство готовит новый тираж. Известность книга получила благодаря сети Instagram, на страницах которой автор продолжает делиться собственными историями из свиданий в поисках "своего человека".

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