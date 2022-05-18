На Каннском кинофестивале покажут украинские фильмы

Организаторы фестиваля не обошли вниманием войну в Украине.

Во Франции открылся 75-й международный Каннский кинофестиваль. Украина там представит два фильма – один из них в конкурсной программе.

Официальной делегации из страны-агрессора в этом году на кинофестивале нет, но один российский фильм в конкурсной программе оставили.

На красной дорожке в Каннах уже традиционно раз в год собираются ведущие актеры и режиссеры со всего мира.

Несмотря на войну, в Украине здесь будут и наши фильмы.

На открытии к участникам обратился Владимир Зеленский. После его цитаты: "Я уверен, что диктатор проиграет. Мы победим в этой войне", - зал взорвался аплодисментами.

Владимир Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля

У главы жюри спросили, повлияла ли война в Украине на то, как они смотрят и оценивают фильмы.

"Члены жюри и, собственно, я сам, собираемся вместе в то время, когда все это происходит в мире, мы будем немного по-другому смотреть на способ съемок, способ игры, тему. Некоторые фильмы из тех, что мы будем просматривать, очень сильно связаны с текущими событиями и коснутся нас определенным образом", — сказал глава жюри.

Переименовали фильм-открытие фестиваля – таков результат работы украинского киносообщества. Название зомби-комедии – Z, а именно эту букву избрали символом российские оккупанты во время нападения на Украину, поэтому под давлением изменили. Этот фильм показали гостям на открытии.

В конкурсной программе этого года представлен украинский фильм режиссера Максима Наконечного – "Видение бабочки". Это история о женщине-воине, которая освободилась из вражеского плена и хочет вернуться к мирной жизни.

"Выходим, ждем пока здесь. Держим лайф до наезда на слова "добро пожаловать в ад".

В параллельной программе Канн покажут фильм "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Фильм стал одним из 23 игровых кинофильмов со всего мира, отобранных в эту программу. Ленту снимали на Буковине. Это история о хорошем семьянине, который уходит с честного пути ради своей семьи. Также в Каннах будет работать кинорынок, где Украину представят большим Национальным павильоном, а уже через 3 дня — на кинорынке в Каннах — День Украины.

Продлится Каннский кинофестиваль до 28 мая.

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