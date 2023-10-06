На Киевской неделе критики покажут фильм о жене Элвиса Пресли "Присцилла"

В рамках Киевской недели критики, которая будет проходить в кинотеатре "Жовтень" 12-18 октября, покажут биографическую драму о жене короля рок-н-ролла Элвиса Пресли "Присцилла" режиссера Софии Копполы.

События в ленте происходят в 1959 году. В центре сюжета – юная дочь американского военного – Присцилла, которая служит в Германии. Девушка скучает по беззаботной подростковой жизни в США и без колебаний принимает от незнакомца приглашение на вечеринку. Там она знакомится с Элвисом Пресли – с этого момента начинается их история любви, полная приключений и опасностей.

Исполнительница главной роли в фильме Кейли Спени получила Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль. А Элвиса сыграл Джейкоб Эйлорди – звезда сериала "Эйфория" и актер "Сладкого востока", который тоже покажут на Киевской неделе критики.

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