Не только "Список Шиндлера" и "Пианист": еще 5 знаковых лент о Холокосте

Немало раз затрагивал тему Холокоста кинематограф. Ленты, посвященные этой ужасной странице истории, неоднократно становились шедеврами. Так, "Список Шиндлера" Стивена Спилберга и "Пианист" Романа Полански занимают высокие позиции среди топ-250 фильмов платформы IMDb. В этой подборке ТСН.ua перечисляет другие знаковые кинокартины о Холокосте, которые также заслуживают внимания.

"Зона интереса" – в украинских кинотеатрах с 22 февраля

Режиссер Джонатан Глейзер — двукратный номинант Премии BAFTA, чьи 2 фильма попадали в официальный конкурс Венецианского кинофестиваля. Его новая лента – это работа последних 10 лет. Авторитетные СМИ (а это, по меньшей мере, BBC, Rolling Stone и Los Angeles Times) уже окрестили эту картину шедевром.

В "Зоне интереса" нет привычных для кино о Холокосте изображений акта геноцида. Они здесь совсем отсутствуют. Однако это не мешает фильму быть жутким и вызывать достаточно сильные эмоции. Главными героями картины стали не преследуемые евреи, а комендант концлагеря и его семья. Рудольф Гесс — образцовый семьянин, который окружает своих жену и детей заботой. В то же время он хороший работник с хорошей репутацией, однако его блестящая карьера построена на массовом убийстве, или как принято деликатно говорить среди нацистов "окончательном решении".

Недавно "Зона интереса" получила 5 номинаций на премию "Оскар" — в категориях за Лучший международный фильм, режиссуру, адаптированный сценарий, звук и в главной — за Лучший фильм.

"Сын Саула"

В своем полнометражном дебюте венгерский режиссер Ласло Немеш рассказывает историю Саула – еврея из Ужгорода. Как и многие другие евреи из Закарпатья, он оказывается в концлагере Аушвиц. Именно там и разворачиваются события фильма. Саул попадает в зондеркоманду – группу заключенных, которые вынуждены помогать нацистам с физическим истреблением евреев. Однажды среди мертвых тел в газовой камере он находит мальчика, в котором узнает своего сына. Мужчина пытается уберечь тело от кремации и похоронить его по еврейскому обычаю.

Лента создает впечатление, будто она снята одним неторопливым планом. К тому же, это портретный план, в центре которого почти всегда расположен главный герой. Такая оптика спасает зрителя от созерцания ужасов лагеря смерти, и в то же время дает сфокусироваться на переживаниях Саула — человека, который стал винтиком адской машины.

Мировая премьера "Сына Саула" прошла в Каннах, где картина получила Гран-при и премию Международной ассоциации кинопрессы (ФИПРЕССИ). На премиях "Золотой Глобус" и BAFTA работа получила Награды как лучший иноязычный фильм. А увенчался успех золотой статуэткой от Американской киноакадемии.

"Жизнь прекрасна"

Еще один оскаровский триумф: лента принесла ее создателям аж 3 статуэтки: за лучший иноязычный фильм, мужскую роль и музыку. Также фильм отметили британской премией BAFTA и французским "Сезаром" как лучший иноязычный фильм, и признали Лучшим европейским фильмом 1998 года (по версии Европейской киноакадемии). Режиссер и исполнитель главной роли — знаменитый итальянский актер Роберто Бениньи, получивший за эту работу статус Лучшего европейского актера 1998 года.

События фильма условно поделены на 2 части. В первой речь идет о создании счастливой семьи. Гвидо, полный оптимизма человек, перебирается из деревни в город. Он мечтает о собственном магазине и большой любви. Благодаря своему нраву и жизненной энергии он получает и то, и другое. У него и его красавицы-жены появляется сын. Но во второй части его и его семью ждут страшные испытания, которые приходят с наступлением Второй мировой войны. Гвидо — еврей, поэтому его вместе с сыном забирают в концлагерь; жена-нееврейка сдается в лагерь добровольно вслед за родными ей людьми. Оказавшись в неволе, мужчина пытается оградить мальчика от тамошних ужасов. Он придумывает сказочное решение: говорит сыну, что теперь они играют в игру, победитель которой получит суперприз – настоящий танк. Согласно правилам, достанется этот подарок только мальчику, который за всю игру ни разу не попадется на глаза надзирателям.

"Европа Европа"

Это работа знаменитого польского режиссера и великой подруги Украины Агнешки Голланд. Художница хорошо известна украинцам по картине "Цена правды" о журналисте Гарете Джонсе, который рассказал миру о Голодоморе в Украине, а также лентой "Зеленая граница", которая наделала шум в Польше, и выйдет в украинских кинотеатрах весной.

Картина рассказывает о грустной одиссее еврейского подростка, начинающейся для него в 1938 году в Германии. Зовут главного героя Соломона. Прямо перед его бар-мицвою происходят события Хрустальной ночи, в которых погибает его сестра. Семья убегает в Польшу, но вскоре нацисты приходят и туда. Чтобы спасти сына, родители посылают Соломона в СССР. Однако война продолжает преследовать парня – и он попадает в немецкий плен. Чтобы выжить, ему приходится выдавать себя уже при чистокровном немце.

За эту работу Агнешка Голланд получила номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший адаптированный сценарий". Самая лента получила "Золотой глобус" как Лучший иноязычный фильм.

"И все осветилось"

События ленты, в которой сыграли Элайджа Вуд ("Властелин колец") и фронтмен группы Gogol Bordello Евгений Гудзь, разворачиваются в Украине. Причем в современной Украине, но с громким отголоском прошлого. Этот фильм — напоминание о том, что антисемитизм был распространенным явлением и на наших территориях, которые во время Второй мировой стали ареной великого геноцида евреев. А после пересмотра не покидает ощущение, что целый народ был резко изъят из нашей истории, а многие связи, в том числе родственные, просто забыты.

По сюжету молодой американец еврейского происхождения пытается найти женщину, спасшую его дедушку во время Второй мировой войны в украинской деревне. Проводниками юноши становятся одесский переводчик с плохим знанием английского и водитель, притворяющийся слепым.

Кстати, режиссер ленты Лев Шрайбер — известный голливудский актер ("Крик", "В центре внимания"), имеет украинское происхождение, поддерживает Украину и является послом United24.

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