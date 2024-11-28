Николайчик для взрослых: что положить себе под подушку

Даже в самые темные времена должно быть место празднику, подарку и хорошей книге. Особенно в темные времена. Ведь жизнь продолжается!

Зоя Никитюк, автор книжного подкаста "Читай, шмонзик!", подготовила для читателей ТСН.ua эту подборку. Потому что даже взрослые рассчитывают на подарок от святого Николая.

"10 мелодий, открывающих Вселенную", Елена Панасюк, "ИРИО"

Собираетесь на работу и выключаете свет? Нервничает, понимаю. Но есть отличный метод хоть немного успокоиться. Если на смартфоне еще тянет мобильный интернет, включаете его, наводите на QR-код и слушаете "Лето" Вивальди. Становится спокойнее и теплее. Антистресс и отдых – то, ради чего задумывалась эта книга. Психотерапевты бы заценили, поскольку постоянно советуют начинать утро с музыки, включать ее в полную громкость. Особенно лечебный эффект имеют классические мелодии.

Именно из них состоит эта невероятно (да, действительно невероятно) хорошо иллюстрированная книга с QR-кодами. Здесь собраны краткие истории из жизни Бетховена, Моцарта, Баха, Штрауса. И их мелодии, которые помогают перезагрузить мозг, сконцентрироваться или расслабиться, настроиться на творчество. Одним словом, 10 мелодий полезны и взрослым, и детям, и людям пожилого возраста. Прекрасный вариант семейного отдыха! Как писал Гендель: "Я бы очень жалел, если бы моя музыка только развлекала моих слушателей: я стремился их сделать лучше". Эти мелодии точно сделают вас лучше!

"Код нации", Ирина Говоруха, "Саммит-книга"

Книг об известных украинцах много, на разный возраст и кошелек. Но вот такого еще не видела. У Ирины Говорухи была цель: написать книгу, в которой акцент во всех биографиях будет делаться на человечности, а не на гениальности, как обычно. Чтобы читатель понял, каким человеком был и любящий персонаж ненавидел, о чем мечтал. "Код нации" о сахарных королях, авиаконструкторах, медиках, писателях, актерах, музыкантах, художниках, танцовщиках, модельерах. Всех их связывает один "несомненный талант и большая любовь к Украине". Как писал Василий Симоненко: "Я — украинец. Вот и вся моя биография".

Каждого из них можно назвать "кодом нации". Почему? "Такие люди поднимают свою нацию на высшую ступень развития и оказывают влияние на мировые технологии, культуру, искусство… Их деятельность генетически спаяна с народом, с которым они живут и действуют". Книга легко и интересно написана, вдохновляет и позволяет больше узнать свое и о своих.

"Рождественская классика. Антология рассказов", составительница Ярина Цимбал, "Vivat"

Это подарочное издание стоит каждой гривны! Оно очень изысканно (это слово подходит больше всего) и помогает познакомиться с рождественской украинской классикой. "Святой вечер!" Леси Украинки, "Последняя кутья" Михаила Грушевского, серия праздничных рассказов Елены Пчилки, Модеста Левицкого и Богдана Лепкого. Эти произведения погружают тебя в рождественские дни древности. Напоминают, что "самой темной ночью восходит самая ясная звезда". И помогают узнать, а каким был, например, праздничный Киев в XIX веке.

"Морозный тихий день. Киевские улицы пишут зимней красотой: они посеребрены морозной млой, и сквозь нее, словно артистические рисунки на стекле, выступают холмы с поэтически перемешанными отделочными домами, с рядами тонких деревьев, застывших в здравом воздухе, покрытых мелками. ". Так, Елена Пчилка описывает столичные дни в ожидании Рождества.

От произведений классиков переходишь к современникам. И соглашаешься, что эта книга "рождественский подарок для тех, кто знает и ценит вкус художественного слова".

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