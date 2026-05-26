В Киеве на ВДНХ завершился второй «Фестиваль карьеры» , который в течение четырех дней объединил работодателей, образовательные организации, государственные институты, карьерных экспертов и людей, которые ищут работу, обучение или новое профессиональное направление. Мероприятие было ориентировано на широкую аудиторию — от детей с родителями, подростков, абитуриентов и молодых кандидатов до опытных специалистов и ветеранов, которые возвращаются к гражданской жизни. Соорганизатором фестиваля выступила компания Work.ua.

Второй «Фестиваль карьеры» посетило 99 156 человек, таким образом мероприятие подтвердило статус крупнейшего карьерного события страны. Аудитория фестиваля стала более взрослой и более сбалансированной: 55% — женщины, а 45% — мужчины (76% и 24% соответственно в прошлом году), а средний возраст посетителей составил 32 года, против 28 лет в прошлом году.

Подавляющее большинство гостей — уже работающие специалисты (65%), студенты (18%), школьники (7%), военнослужащие и кандидаты, ищущие работу. Кроме того, расширилась география аудитории: к гостям из Киева и области (92%) добавились жители Житомирской, Винницкой, Донецкой, Днепропетровской и Черновицкой областей.

Всего на фестивале почти 12 тысяч посетителей получили предложение о работе, и еще около 9 тысяч прошли собеседования и ждут предложения. Каждый пятый отметил, что мероприятие помогло узнать что-то новое, а детям — подумать о своем будущем (20% посетителей). Гости также отметили широкий выбор профессий, вакансий, работодателей. Большинство людей (90%) указали, что стали счастливее после посещения ВДНХ.

Ко второму «Фестивалю карьеры» присоединились 302 участника — украинские и международные компании, образовательные организации, благотворительные инициативы и государственные институты. Среди них — «Киевстар», «Новая почта», МХП, Mastercard, «Ощадбанк», Группа Нафтогаз, CCG Development, Национальный университет «Киево-Могилянская академия», KSE ProfTech, университет «КРОК», Киевский авиационный институт, КМDШ, Киевская МАН, Министерство по делам ветеранов, Государственная служба занятости, Национальный центр Europass и Euroguidance и другие.

Гости посещали интерактивные стенды компаний, участвовали в практических активностях и конкурсах, «примеряли» на себя профессии, проходили экспресс-собеседования и в итоге находили работу, стажировку или образовательные возможности прямо на фестивале.

Тема второго фестиваля — «Онлайн против офлайна». В рамках лекций, панельных дискуссий и встреч участники говорили о балансе между дистанционной и офлайн-работой, изменении форматов трудоустройства, обучения и профессионального взаимодействия. А еще на фестивале прошли воркшопы, мастер-классы, игры и квесты, всего — 274 события. Их посетили более 4000 человек, еще около 3300 просмотров собрали онлайн-трансляции. Кроме того, 452 человека прошли экспресс-беседы в соответствующей локации, более 700 школьников и студентов побывали на экскурсиях, а 2000 гостей приняли участие в квесте «Карьерный рейс» от организаторов и партнеров фестиваля.

Самыми популярными мероприятиями фестиваля стали:

Панельная дискуссия «Карьера в шоу-бизнесе. Говорят МУР»

Презентация «Опыт имеет значение: карьера без возрастных барьеров» от Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства

Тренинг «Такмед» от 421-го отдельного батальона беспилотных систем «САПСАН»

Запись подкаста «Станция Театральная» с актером театра и кино Валерием Величко

Презентация «Обучение & тренировки в PUMA»

Тренинг «Как найти свое призвание в работе и в жизни» от школы английского языка English Prime

Панельная дискуссия «Профессия актер: стереотипы VS реальность» от «Станция Театральная» и Teatr.Media

Панельная дискуссия «Ломая стереотипы: как женщины меняют традиционно „мужские“ профессии» от Государственной службы занятости

Презентация «ToDo Band — музыка команды, которая работает вместе»

Лекция «Команда мечты» от фонда «Жизнелюб»

Одной из главных новинок второго «Фестиваля карьеры» стало «Карьерное кафе», партнером которого выступил Швейцарско-украинский проект DECIDE. За четыре дня локацию посетило 1344 человека. Здесь гости могли бесплатно проконсультироваться с HR-специалистами, карьерными советниками, менторами и психологами, пройти профориентационный тест и получить советы по дальнейшему профессиональному пути.

На фестивале уделили внимание и психосоциальной поддержке. Так, работала локация сети молодежных пространств «12-21» — проекта Фонда Елены Зеленской — где подростки и молодежь писали поддерживающие письма себе в будущее, общались с психологами и получили гайд для исследования своих профессиональных интересов без спешки и давления. Также была открыта зона ментальной перезагрузки, где десятки посетителей отдыхали между прохождением собеседований и общением. А вместе с лабораторией «Діла», «Агентами крови» и музеем математики «Кубоид» 74 гостей задонатили 33,3 литра крови для закрытия гражданских и военных нужд.

Следующий «Фестиваль карьеры» состоится на ВДНХ 20-23 мая 2027 года.

