Премьеры, юбилейные вечера и мировая классика: что покажет Национальная опера Украины в октябре

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В октябре в Национальной опере Украины зрителей ждет особая программа: спектакли, приуроченные к государственным праздникам, юбилейные вечера выдающихся артистов, яркие премьеры и лучшие образцы мировой и украинской оперной и балетной классики.

И хотя количество зрителей в зале по-прежнему ограничено в связи с мерами безопасности, вечерние спектакли становятся по-настоящему вечерними и теперь начинаются в 18:00 (информация о начале спектакля указана в афише и на сайте театра). Также есть изменения в действиях во время воздушной тревоги — подробнее здесь.

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Октябрьская афиша Национальной оперы Украины выглядит следующим образом:

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1 октября (четверг) в 18:00 — балет «Лесная песня» М. Скорульского. Спектакль посвящен Дню защитников и защитниц Украины. Лирико-драматическая история любви, проникнутая горячей верой в поэзию жизни и неугасаемым стремлением человека к прекрасному, по мотивам произведения Леси Украинки — жемчужина украинского балета. В главных ролях — Татьяна Лёзова и Ярослав Ткачук. Партии Мавки и Лукаша в исполнении этой самой романтичной балетной пары критики уже давно признали «эталонными».

4 октября (воскресенье) в 18:00 — Опера «Риголетто» Дж. Верди. К 100-летию Константина Огневого — легендарного украинского тенора и корифея киевской сцены. Спектакль в постановке легендарной Ирины Молостовой по драме В. Гюго «Король развлекается» (либретто Ф. Пиаве). Социальная идея, которая в своё время привлекла композитора в драме Гюго, — противопоставление простого, по-своему несчастного человека, придворного шута Трибуле развращённому королю Франциску I — привлекла в своё время выдающегося итальянского композитора Джузеппе Верди. Уже более 170 лет опера остаётся одной из самых популярных в мире. В заглавной партии — Геннадий Ващенко. Также в главных ролях: Дмитрий Кузьмин (Герцог), Лилия Гревцова (Джильда), Анжелина Швачка (Маддалена), Сергей Ковнир (граф Монтероне), Сергей Магера (Спарафучиле) и др. Дирижер — Виктор Олейник.

8 октября (четверг) в 18:00 — балет Е. Станковича «Вечера на хуторе у Диканьки» в постановке Виктора Литвинова. Прекрасная Оксана, влюбленный в неё Вакула, предприимчивая Солоха, хитрый Черт — все они погружаются в вихрь интриг рождественской ночи. Все мы с детства помним сюжет повести Гоголя «Ночь перед Рождеством». На этот раз вечный сюжет Гоголя — увлекательная фантасмагория с яркими персонажами, наполненная колоритом, щедривками и колядками — оживает в хореографии. Зрителей ждет яркое представление, насыщенное народными обычаями и юмором. Наряду с картинами сельской рождественской ночи с её песнями и весельем — фантастические образы нечистой силы, небесных звёзд…

В главных ролях: Екатерина Дегтярева (Оксана), Даниил Пащук (Вакула), Райса Бетанкоурт (Солоха), Елена Карандеева (Царица), Алексей Швидкий (Чорт), Никита Кайгородов (Дьяк) и др.

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9 октября (пятница) в 18:00 — лирико-философская опера «Фауст» выдающегося французского композитора Шарля Гуно в оригинальной постановке итальянского режиссера Марио Корради. В главных ролях: Дмитрий Иванченко (Фауст), Сергей Ковнир (Мефистофель), Лилия Гревцова (Маргарита), Михаил Киришев (Валентин) и др. Дирижер — Алла Кульбаба.

10 октября (суббота) в 18:00 — Вечер одноактных балетов:

- «Вариации Доницетти» — второй премьерный показ. Одноактный неоклассический балет Джорджа Баланчина на танцевальную музыку из оперы «Дон Себастьян» Гаэтано Доницетти. «Вариации Доницетти» — это первая сертифицированная постановка хореографии Баланчина для украинской труппы, и честь этой постановки принадлежит выдающемуся художнику, гражданину Украины и США, патриоту Алексею Ратманскому.

- «Весна и осень» — балет на музыку Антонина Дворжака (Серенада ми-мажор, op. 22) в постановке выдающегося хореографа Джона Ноймаера.

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- «Элегия военного времени» на музыку Валентина Сильвестрова в постановке всемирно известного танцора и балетмейстера Алексея Ратманского.

11 октября (воскресенье) в 18:00 — ранняя опера Джузеппе Верди «Набукко». В своё время это произведение принесло молодому гению мировую славу, а знаменитый хор еврейских рабов «Va pensiero» стал настоящим символом объединения Италии. Эта опера в постановке Анатолия Соловьяненко с неизменным успехом идет на сцене Национальной оперы Украины уже более восьми лет.

15 октября (четверг) в 18:00 — балет А. Адана «Корсар». Романтическая и страстная хореографическая история в постановке Виктора Яременко давно стала украшением репертуара Национальной оперы Украины.

16 октября (пятница) в 18:00 — бессмертный шедевр украинской классики — опера Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем» в музыкальной редакции Мирослава Скорика, сценическая редакция Анатолия Соловьяненко. В главных партиях: Сергей Магера (Карась), Наталья Николаишин (Одарка), Дмитрий Кузьмин (Андрей), Татьяна Ганина (Оксана) и др. Дирижер — Виктор Олейник.

17 октября (суббота) в 15:00 — балет «Белоснежка и семь гномов» Богдана Павловского в постановке Виктора Литвинова. ЧЕТВЕРТЫЙ ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ.

Светлая и очень человечная сказка, которая воспевает важнейшие добродетели — доброту, искренность, взаимопомощь, любовь, противостоящие тёмным силам зла, зависти, властолюбия, жестокости. Свет всегда побеждает тьму, добро побеждает зло. А зеркало никогда не лжет! Яркие костюмы, интерактивные декорации, причудливая хореография и волшебная музыка — невероятное представление, которое увлечёт как малышей, так и взрослых!

Творческий состав: Виктор Литвинов (хореография и постановка); Алексей Баклан (дирижёр-постановщик); Мария Левитская (художник-постановщик, художник по костюмам). Исполнительский состав здесь.

18 октября (воскресенье) в 18:00 — опера «Флория Тоска» Дж. Пуччини, которая по праву считается одной из самых популярных постановок в мире. В титульной партии на этот раз заявлена Виктория Ченская. Также в главных ролях: Олег Злакоман (Каварадосси), Александр Мельничук (Скарпиа) и др.

22 октября (четверг) в 18:00 — романтический балет Адольфа Адана «Жизель».

По сюжету произведения граф Альберт влюбился в простую крестьянскую девушку Жизель. Однако он уже обручен с богатой аристократкой Батильдой, поэтому вынужден притворяться крестьянином. Девушку также любит лесник Ганс, который раскрывает ей правду о графе. Не выдержав измены возлюбленного, Жизель сходит с ума и умирает. Альберт не может её забыть, поэтому тайно посещает кладбище. Там его ждёт последняя встреча с духом возлюбленной, которая спасает его от смерти. Уже в наше время балетмейстер театра Виктор Яременко, переосмыслив сценографию и сюжет этого балетного шедевра, создал собственную версию спектакля. Премьера этой постановки с огромным успехом прошла в Японии, а теперь этот спектакль собирает аншлаги в Киеве.

23 октября (пятница) в 18:00 — опера Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй» (Чио-Чио-Сан).

Трагическая история японской девушки из Нагасаки уже более века трогает поклонников оперы со всего мира. Одной из самых известных исполнительниц «Мадам Баттерфляй» была выдающаяся украинская певица Соломия Крушельницкая, которая принесла этому произведению мировое признание. С большим успехом спектакль неоднократно ставился на сцене Национальной оперы Украины. Нынешняя постановка имеет довольно долгую сценическую жизнь. Постановщицей спектакля является выдающаяся режиссер Ирина Молостова — одна из корифеев украинского музыкального театра второй половины XX века.

24 октября (суббота) в 15:00 — балет Людвига Минкуса «Дон Кихот». Этот весёлый, яркий спектакль ужевторой век живёт на сцене. Несмотря на простое либретто, довольно условно передающее сюжет гениального произведения Мигеля Сервантеса, балет пользуется неизменным успехом у публики, легко покоряя зрителей разных поколений. Секрет этого успеха — в мелодичной, темпераментной музыке Людвига Минкуса и в ярких, необычайно колоритных персонажах. Не зря этот спектакль часто называют настоящим праздником танца.

25 октября (воскресенье) в 18:00 — опера Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». По случаю юбилея Ольги Фомичевой.

«Сказки Гофмана» в постановке Ивана Уривского (дирижер-постановщик — Николай Дядюра) — это самая яркая и масштабная премьера 2025 года, предлагающая экспрессивное и метафорическое прочтение оперы Ж. Оффенбаха. Спектакль сосредоточен на теме искусства, любви и трагической судьбы творца, сочетая бурлескные сцены с глубоким психологизмом. Опера состоит из трех историй, которые рассказывает сам Гофман, вспоминая своих возлюбленных — Олимпию, Антонию и Джульетту. Иван Уривский создал зрелищную интерпретацию, в которой сюжет о несчастной любви поэта переплетается с фантастическими элементами в изысканном визуальном стиле с яркими образами (художник-постановщик Петр Богомазов, художник по костюмам — Дария Белая). Полный состав исполнителей здесь.

29 октября (четверг) в 18:00 — балет «Венский вальс» на музыку выдающейся австрийской композиторской династии: Иоганна Штрауса-старшего и его сыновей Иоганна-младшего и Йозефа, которые подарили миру неповторимые мелодии вальса, которыми уже почти 200 лет наслаждается весь мир. «Венский вальс» — это первый авторский многоактный балет Анико Рехвиашвили, созданный известной хореографом ещё в 2001 году. Даже спустя годы спектакль остается одним из самых любимых у зрителей.

30 октября (пятница) в 18:00 — жемчужина украинского оперного искусства «Наталка Полтавка» Николая Лысенко, наполненная искрометным юмором, зажигательными танцами и колоритным фольклором. Знакомая каждому история любви прозвучит в музыкальной редакции Мирослава Скорика и сценической редакции Анатолия Соловьяненко. Даже в классические произведения время вносит свои коррективы — зрители смогут оценить, как деликатно и остроумно в спектакль интегрировали известный современный мем о «палянице».

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