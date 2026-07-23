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Святослав Вакарчук, Vivienne Mort, The ВЙО и другие: фестиваль "Вирій" объявил полный лайнап
В Киеве два дня будут звучать украинская этническая, регги и электронная музыка.
Этнико-электронный фестиваль «Вирій. Простонеба», который пройдет в Киеве 8–9 августа, назвал последнего хедлайнера и обнародовал полную программу двух сцен.
Последним хедлайнером мероприятия стала украинская регги-группа The ВЙО. Коллектив выступит 9 августа на live-сцене в павильоне КИТ на ВДНХ. The ВЙО — одна из групп, с которых в 1990-х годах зарождалась украинская регги-сцена. Его основали Мирослав Кувалдин и Сергей Пидкаура, сочетав в своем творчестве регги, рок и украиноязычную поп-музыку. Широкую популярность коллективу принесла песня «Зорі», которая до сих пор остается его визитной карточкой.
Наряду с последним хедлайнером организаторы объявили и финальных участников электронной сцены.
Полный лайнап «Вирію»
8 августа
Live-сцена:
NAZVA
«Крихітка» × HORROR ХОР
Святослав Вакарчук
Марина Круть
Электронная сцена:
Holly North (live)
KADIRISTY
GusGus DJ Set
Freedom Ballet
9 августа
Live-сцена:
The ВЙО
The Maneken
Vivienne Mort
GANNA
Олег Скрипка & «Воплі Відоплясова»
Электронная сцена:
Jazzmate B2B Hanna Brut
Freedom Ballet
Zombies in Miami
Roman K
«Вирій» сочетает в себе музыку, театр и визуально-перформативное искусство. Гостей ждут живые выступления артистов, в творчестве которых традиционное звучание переплетается с электроникой, отдельная сцена с украинскими и зарубежными диджеями, а также перформативная программа, вдохновленная украинскими обрядами, символами и фольклором.
Напомним, что мероприятие впервые прошло в 2025 году по инициативе команды «Кураж» и собрало 12 тысяч посетителей.
В этом году фестиваль «Вирій. Простонеба» пройдет 8 и 9 августа в перформанс-павильоне КИТ на ВДНХ. Билет на один день стоит 2400 гривен, а на оба дня — 4000 гривен.