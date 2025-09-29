Театральный сезон в Национальной опере: увлекательные спектакли в октябре

Опера "Макбет"

Реклама

Октябрьская афиша Национальной оперы Украины выглядит так:

2 октября (четверг) в 17:00 — балет Хермана Левенсхольда «Сильфида», который считается не просто одним из лучших романтических балетов. Ему выпало начать тот большой перечень произведений, которые составили целую эпоху в хореографическом искусстве. В свое время это произведение назвали «эскизом, которым воспользовались для волшебной композиции „Жизели“.

В ролях: Екатерина Дегтярева (Сильфида), Клеман Гийом (Джеймс), Андрей Карев (Гюрн), Руслан Авраменко (Медж, колдунья) и др. Дирижер — Сергей Голубничий.

Реклама

3 октября (пятница) в 17:00 — комическая опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». Спектакль относится к самым известным в своем жанре и вот уже более двухсот лет остается не только в текущем репертуаре мирового оперного искусства, но и пользуется неизменной благосклонностью слушателей. Его герои попадают в довольно причудливые ситуации, очерченные остроумным сюжетом либретто, созданного по мотивам бессмертной французского драматурга Пьера Бомарше.

В осовремененной версии Анатолия Соловьяненко постановка «вне пространства и вне времени» сразу стала одной из самых любимых у киевлян и гостей города. В главных ролях на этот раз заявлены: Александр Киреев (Фигаро), Дмитрий Иванченко (Граф Альмавива), Лилия Гревцова (Розина), Владимир Тишков (Дон Базилио), Александр Бойко (Доктор Бартоло), Анжелина Швачка (Берта) и др. Дирижер — Алла Кульбаба.

4 октября (суббота) в 15:00 — балет Михаила Скорульского «Лесная песня». Лирико-драматическая история любви, проникнутая горячей верой в поэзию жизни и бессмертным порывом человека к прекрасному, по мотивам произведения Леси Украинки - жемчужина украинского балета. В главных ролях — Татьяна Лезова и Ярослав Ткачук. Партии Мавки и Лукаша в исполнении этой романтической балетной пары критики уже давно признали «эталонными».

5 октября (воскресенье) в 15:00 — непревзойденная опера Жоржа Бизе «Кармен». Знаменитую трагическую историю страстной любви цыганки Кармен и ее любимого сержанта Хозе воплотят: Ирина Петрова и Дмитрий Кузьмин.

Реклама

9 октября (четверг) в 18:00 — балет «La Fille mal gardée» (Норовистая дочь) на музыку Луи-Жозефа Фердинана Герольда в хореографии сэра Фредерика Аштона.

Музыкальная аранжировка Джона Ланчбери, художественное оформление сэра Оскара Ланкастера. Балетмейстер-постановщик — Жан Кристоф Лесаж, дирижер-постановщик — Виктор Олейник.

«La Fille mal gardée» (Норовистая дочь) — шедевр балетной классики в хореографии Фредерика Аштона, созданный в 1960 году для Королевского балета, Ковент-Гарден в Лондоне на музыку Фердинанда Герольда в оркестровке Джона Ланчбери. Это одна из самых теплых и остроумных историй в классическом балете, полная юмора, нежности и энергии сельской жизни.

Сегодня эта версия является частью репертуара ведущих театров мира — Королевского балета в Лондоне, Парижской оперы, Австралийского балета, American Ballet Theatre, San Francisco Ballet, Национального балета Канады, Голландского национального балета и других.

Реклама

При поддержке Ивана Путрова и фонда Inspiration in Motion (финансирование и организация), а также благодаря содействию Жана-Пьера Гаскета (правообладатель хореографии), The Frederick Ashton Foundation, Михаила Барышникова и других друзей Украины, эта постановка войдет на многие годы и в репертуар балетной труппы Национальной оперы Украины.

В главных партиях заявлены: Александра Панченко (Лиза, премьера), Владимир Кутузов (Колас), Евгений Логвиненко (Вдова Симона), Клеман Гийом (Алан) и др.

10 октября (пятница) в 18:00 — опера «Флория Тоска» Дж.Пуччини, которая по праву считается одним из самых популярных спектаклей в мире. В титульной партии на этот раз Оксана Крамарева. Также в главных ролях: Олег Злакоман (Каварадосси), Геннадий Ващенко (Скарпиа), Владимир Тишков (Чезаре Анджелотти), Александр Бойко (Ризничий) и др. Дирижер — Николай Дядюра.

11 октября (суббота) в 15:00 — балет «Венский вальс». Один из самых ярких балетных спектаклей театра на музыку выдающейся австрийской композиторской династии: Иоганна Штрауса-старшего и его сыновей Иоганна-сына и Йозефа в постановке Анико Рехвиашвили. В главных ролях: Даниил Пащук (Франц, композитор), Карина Тельвар (Аннель, его невеста), Ирина Борисова (Карла, знаменитая балерина), Ян Ваня (Граф Кайзерлинг, поклонник Карлы), Никита Кайгородов (Кондитер) и др. Дирижер — Сергей Голубничий.

Реклама

12 октября (воскресенье) в 15:00 — бессмертный шедевр украинской классики опера Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем» в музыкальной редакции Мирослава Скорика, сценическая редакция Анатолия Соловьяненко.

В главных ролях: Сергей Магера (Иван Карась), Светлана Годлевская (Одарка), Татьяна Ганина (Оксана), Дмитрий Кузьмин (Андрей), Александр Киреев (Султан) и др. Дирижер — Виктор Олейник.

16 октября (четверг) в 18:00 — балет А.Адана «Корсар» в постановке Виктора Яременко давно стал украшением репертуара Национальной оперы Украины. В главных партиях: Сергей Кривоконь (Конрад, корсар) и Наталья Мацак (Медора).

17 октября (пятница) в 18:00 — опера «Макбет» Дж.Верди.

Реклама

Джузеппе Верди, который восхищался творчеством Уильяма Шекспира, стал первым, кто воплотил драму «Макбет» почти без изменений. В этой работе сочетались лучшие музыкальные находки трех предыдущих опер: «Двое Фоскари», «Жанна д’Арк» и «Аттила». Премьера прошла во Флоренции 14 марта 1847 году и имела большой успех. Премьера спектакля на киевской сцене состоялась 28 июня 2007 года. Постановочный состав: режиссер-постановщик — Итало Нунциата, дирижер-постановщик — Владимир Кожухарь, хормейстер-постановщик — Лев Венедиктов, художник-постановщик — Мария Левитская. В титульной партии на этот раз заявлен Геннадий Ващенко, а партию Леди Макбет исполнит звезда мировой оперной сцены Людмила Монастырская.

18 октября (суббота) в 15:00 — романтический балет Адольфа Адана «Жизель». По сюжету произведения, граф Альберт влюбился в простую крестьянскую девушку Жизель. Однако он уже помолвлен с богатой аристократкой Батильдой, поэтому вынужден изображать из себя крестьянина. Девушку также любит лесник Ганс, который раскрывает ей правду о графе. Не выдержав ужасной измены любимого, Жизель сходит с ума и умирает. Альберт не может ее забыть, поэтому он тайно посещает кладбище. Там его ждет последняя встреча с духом любимой, что спасает его от смерти. Уже в настоящее время балетмейстер театра Виктор Яременко, переосмыслив сценографию и сюжет этого бессмертного балетного шедевра, создал свою собственную версию этого спектакля. Премьера этой постановки с огромным успехом 2 года назад прошла в Японии, а теперь этот спектакль собирает аншлаги в Киеве.

19 октября (воскресенье) в 15:00 — опера Дж.Пуччини «Мадам Баттерфлай» (Чио-Чио-Сан).

Трагическая история японской девушки из Нагасаки уже более столетия трогает поклонников оперы со всего мира. Одной из самых известных исполнительниц Мадам Баттерфлай была выдающаяся украинская певица Соломия Крушельницкая, которая принесла произведению мировое признание. С большим успехом спектакль неоднократно ставился на сцене Национальной оперы Украины. Нынешний спектакль имеет достаточно долгую сценическую жизнь. Постановщицей спектакля является выдающаяся режиссер Ирина Молостова — одна из корифеев украинского музыкального театра второй половины XX века.

Реклама

23 октября (четверг) в 18:00 — жемчужина украинского оперного искусства «Наталка Полтавка» Николая Лысенко. Музыкальная редакция Мирослава Скорика. Сценическая редакция Анатолия Соловьяненко. Полная юмора, танцев и фольклора история любви. И даже в классические произведения время вносит свои корректировки — так в спектакль зашел известный мем о палянице.

24 октября (пятница) в 17:00 — балет Людвига Минкуса «Дон Кихот». Второе столетие живет на сцене этот веселый, яркий спектакль. Несмотря на простое либретто, достаточно условно передает сюжет гениального произведения Мигеля Сервантеса, балет пользуется неизменным успехом у публики, легко покоряя зрителей разных поколений. Секрет этого успеха — в мелодичной темпераментной музыке Людвига Минкуса и в ярких чрезвычайно колоритных персонажах. Не зря. этот спектакль часто называют настоящим праздником танца.

25 октября (суббота) в 17:00 лирико-философская опера «Фауст» Шарля Гуно в оригинальной постановке итальянского режиссера Марио Корради на этот раз посвящена 100-летию Василия Пазича.

26 октября (воскресенье) в 15:00 — Вечер одноактных балетов.

Реклама

- «Весна и осень» на музыку Антонина Дворжака (Серенада ми мажор, ор. 22) в постановке всемирно известного хореографа, художественного руководителя и директора Hamburg Ballett Джона Ноймаера. Солисты: Юлия Кулик и Ян Ваня.

- «5 танго» на музыку Астора Пьяццоллы в постановке одного из величайших хореографов современности Ханса ван Манена. Одноактный балет для семи пар, созданный в 1977 году, входит в репертуар многих балетных трупп, является чрезвычайно популярным в мире шедевром Ханса ван Манена. Здесь хореограф позволил себе отказаться от высоких каблуков, которые обычно присущи танцу танго, а вместо них использовать пуанты. Он соединил испанские элементы, присущие музыке Астора Пьяццолы, с классическим танцем, сплетая удивительные ритмы и чувства, льющиеся вместе со звуками

- балет «Элегия военного времени» на музыку Валентина Сильвестрова в постановке всемирно известного танцовщика и балетмейстера Алексея Ратманского. Солисты: Анастасия Шевченко, Екатерина Миклуха, Татьяна Лезова, Карина Тельвар, Никита Сухоруков, Ярослав Ткачук, Евгений Логвиненко, Илья Морозов.

30 октября (четверг) в 18:00 — балет «Дама с камелиями» в постановке Анико Рехвиашвили.

Реклама

Либретто Анико Рехвиашвили и Алексея Баклана по мотивам одноименного романа Александра Дюма. Музыкальная редакция Алексея Баклана и Анико Рехвиашвили. Аранжировка фортепианных произведений Л. В. Бетховена Мирослава Скорика. Хореография балета «Дама с камелиями» исключительно авторская, нет никаких параллелей с уже существующими хореографическими версиями, значительно обогащена современной пластикой, что позволяет отнести первый показ спектакля к статусу мировой премьеры. Общее балетмейстерское решение спектакля также является нестандартным — это не просто пересказ известного романа Александра Дюма.

В главных партиях: Анастасия Шевченко (Мари Дюплесси, парижская куртизанка), Даниил Пащук (Александр, молодой писатель), Илья Морозов (Герцог де Гиз), Руслан Авраменко (Александр, отец молодого писателя), Александра Панченко (Кларисс, юная девушка), Иван Авдиевский (Ференц Лист) и др.

«Дама с камелиями»

31 октября (пятница) в 18:00 — опера Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». ПРЕМЬЕРА.

«Сказки Гофмана» (фр. Les contes d’Hoffmann) — последняя опера французского композитора Жака Оффенбаха. Всю свою творческую жизнь Жак Оффенбах мечтал создать «серьезное произведение», однако, находясь в плену желающей развлечений переменчивой парижской публики, был вынужден писать востребованные водевили, музыкальные комедии, оперетты. В конце октября 2021 года на сцене Национальной оперы Украины состоялась премьера «Сказок Гофмана» в концертном формате и с тех пор зрители с нетерпением ожидали сценическую версию этой оперы. И вот наконец долгожданная премьера.

Реклама

Постановочный состав: режиссер-постановщик — Иван Урывский, дирижер-постановщик — Николай Дядюра, хормейстер-постановщик — Денис Крутько, художник-постановщик — Петр Богомазов, художник по костюмам — Дарья Белая.

У виконавському складі в різні дні заявлені: Дмитро Іванченко, Олександр Нікіфоров (Гофман), Сергій Ковнір, Сергій Магера (Ліндорф Коппеліус, Даперутто, Міракль), Сергій Пащук, Сергій Скочеляс (Спаланцані, Натанаель), Анжеліна Швачка, Ірина Петрова (Нікляус, Муза), Сергій Пащук, Руслан Танський (Андрес, Кошеніль, Франц, Паттікіначчіо), Юрій Аврамчук (Андрес), Ольга Фомічова, Анастасія Довбіус (Олімпія), Лілія Гревцова, Анастасія Поважна (Антонія), Вікторія Ченська, Тетяна Ганіна (Джульєтта), Олександр Бойко, Михайло Кірішев (Лютер, Шлеміль), Володимир Тишков, Вла

И хотя спектакли все еще оставляют только «дневными» (информация о начале спектакля указана в афише и на сайте театра), а количество зрителей в зале все еще ограничено, Национальная опера Украины прилагает все усилия, чтобы ценители классического искусства получили эстетическое наслаждение и хорошее настроение.