Ukrainian Fashion Week 2026: когда состоится и какая программа

Ukrainian Fashion Week SS26 пройдет в Киеве с 4 по 8 сентября. Свои коллекции в официальном расписании в форматах показов, презентаций и trade show представят 57 украинских модных брендов, среди которых FROLOV, J'AMEMME, GUNIA Project, GASANOVA, VOROZBYT&ZEMSKOVA, NADYA DZYAK, TG Botanical, the COAT by Katya Silchenko, VIKTORANISIMOV, JULIYA KROS, SIDLETSKIY и другие.

В течение 28 лет Ukrainian Fashion Week формирует будущее fashion-индустрии в Украине - открывает новые имена, развивает профессиональную эко-систему и усиливает культурную дипломатию. В условиях полномасштабного вторжения россии мода, как и культура, получила новое стратегическое значение. Она стала важным инструментом сохранения национальной идентичности, что является одним из ключевых факторов национальной безопасности.

"Сегодня моде, как и культуре в целом, доверена миссия - защищать нашу идентичность. Ukrainian Fashion Week SS26 объединяет дизайнеров, которые универсальным языком моды транслируют миру ценности нашей нации", - сказала соучредитель и СЕО Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.

Новый сезон Украинской недели моды раскроет тему междисциплинарности современной украинской моды, ее связи с визуальным искусством и роли в формировании украинской культуры. Символично, что сезон SS26 начнется в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко с финала XXVI Конкурса молодых дизайнеров одежды "Взгляд в будущее. Музейная коллекция Ханенко".

Особое место в программе сезона посвящено событиям, которые представляют взаимодействие искусства и моды, и партнерствам, которые создают новые смыслы. Среди них - презентация-перформанс "Art That Walk" от Lysenko Gallery (London-Kyiv) с работами современных украинских художников; проект к 10-летию бренда MyTheatre, созданного театральной художницей Дарьей Белой; выставка о диалоге поколений - между живописью Николая Самокиша и авторскими украшениями его внучки Екатерины Басовской; а также экспозиция "Art of Fashion" в Мыстецком Арсенале, которая продемонстрирует архивные образы из коллекций украинских дизайнеров за последние 15 лет — вдохновленные творчеством художников, скульпторов, графиков и илюстраторов.

С начала полномасштабной войны благотворительная составляющая стала неотъемлемой частью Ukrainian Fashion Week. В этом сезоне команда объявляет о продолжении инициативы "Обличчя героїв" - проекта, направленного на помощь военным с минно-взрывными ранениями лица. Его цель - обеспечение реконструктивных операций, которые не только восстанавливают внешность ветеранов, но и дарят шанс на полноценную и достойную жизнь. Проект реализуется в рамках Меморандума о сотрудничестве между Ukrainian Fashion Week и Благотворительным фондом ЯНКО.

В киевском ЦУМе 8 сентября впервые состоится бизнес-конференция, организованная Ukrainian Fashion Week и white rabbit agency. Событие сосредоточится на ключевых профессиональных вызовах, с которыми сталкивается украинская fashion-индустрия в условиях полномасштабной войны: адаптация производства, трансформация географии продаж, коммуникационные стратегии в кризисное время. Конференция станет пространством диалога, объединяющим ведущих игроков вокруг общих вызовов и общего видения будущего индустрии.