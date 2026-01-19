Ukrainian Fashion Week: когда состоится и какая программа

Реклама

Ukrainian Fashion Week FW26-27 состоится в Киеве с 5 по 8 февраля. Свои коллекции в официальной программе в форматах показов, презентаций и trade show представят 40 украинских модных брендов.

В официальной программе Ukrainian Fashion Week FW26-27 представлены бренды, которые являются резидентами Недели моды с первого сезона в 1997 году, рядом с дизайнерами, которые дебютировали в сентябре в рамках программы New Names и были финалистами прошлогоднего конкурса «Погляд у майбутнє».

Ukrainian Fashion Week демонстрирует постоянство, преемственность и силу профессионального сообщества, которое продолжает неустанно развиваться, открывая новые имена и формируя будущее украинской моды, несмотря на все вызовы. Ukrainian Fashion Week является институцией, которая представляет украинскую fashion индустрию в Украине и мире, развивает профессиональную эко-систему и усиливает культурную дипломатию.

Этот сезон посвящен устойчивым и инновационным подходам украинских дизайнеров, которые создают коллекции в сверхсложных условиях полномасштабной войны.

«Во время, когда мир меняется с беспрецедентной скоростью, а мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами, украинская мода демонстрирует способность к глубокому переосмыслению, инновациям и устойчивому развитию. Несмотря на войну, даже сегодня украинские дизайнеры создают не просто одежду — они формируют видение будущего, где креативность сочетается с ответственностью.

В сезоне FW26-27 мы стремимся показать, как украинские дизайнеры формируют будущее моды через ответственное производство, новые технологии, инновационные материалы и устойчивые решения, которые становятся ответом на глобальные вызовы — от экологических до социальных. Это уникальные кейсы, которые созданы в Украине и вдохновляют мир», — прокомментировала Ирина Данилевская, соучредитель и CEO Ukrainian Fashion Week.

В стенах Мыстецкого Арсенала состоится экспозиция Art of Fashion: Sustainable Innovations, где украинские бренды BEVZA, J’AMEMME, KSENIASCHNAIDER, LITKOVSKA, NADYA DZYAK, OMELIA, PLNGNS, TG Botanical, UPSLOWUSE и fashion-школа UFEG представят образы, созданные с помощью техник апсайклинга, ресайклинга, zero-waste производства, ответственной работы с материалами и инновационных технологий. Среди них образ NADYA DZYAK, созданный в рамках Kering S|STYLE — DENIM LAB.

С начала полномасштабного вторжения благотворительная составляющая стала неотъемлемой частью Ukrainian Fashion Week. В этом сезоне команда продолжает Инициативу «Обличчя героїв» — проект, направленный на помощь военным с минно-взрывными ранениями лица. Дизайнеры и гости Недели будут иметь возможность поддержать эту важную Инициативу: приглашение на события можно получить за благотворительный донат по ссылке.

Во время Ukrainian Fashion Week FW26-27 будет представлена «Портретна галерея захисників» — проект, посвященный представителям модной индустрии, которые стали на защиту Украины. Это четвертый сезон проекта, который реализуется в сотрудничестве с ready2wear.agency.