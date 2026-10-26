Украинская неделя моды изменила традиционные даты проведения: организаторы назвали причину

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Ukrainian Fashion Week объявил даты нового сезона FW27-28. Юбилейная, 60-я Украинская неделя моды пройдет в Киеве с 11 по 14 марта 2027 года.

Традиционно это модное мероприятие проходит в начале февраля, однако на этот раз организаторы решили перенести его на март из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины, вызванной систематическими российскими атаками на энергетическую инфраструктуру.

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Согласно официальным данным, приведенным организаторами, с середины лета было зафиксировано более 2000 таких атак.

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Генеральный директор Ukrainian Fashion Week Елизавета Ущека пояснила, что решение об изменении дат было принято заранее, чтобы дать украинским дизайнерам больше времени на подготовку новых коллекций в условиях полномасштабной войны.

По ее словам, команды украинских модных брендов сегодня работают в чрезвычайно сложных условиях, которые необходимо учитывать при планировании модного календаря.

"Это вынужденное, но необходимое решение для того, чтобы сохранить непрерывность работы украинской fashion-индустрии, несмотря на все вызовы", - подчеркнула Елизавета Ущека.

Следующий сезон станет для Ukrainian Fashion Week особенным, ведь в 2027 году мероприятие отметит свое 30-летие.

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Напомним, Украинская неделя моды была основана в 1997 году. С тех пор она стала одной из главных платформ развития отечественной fashion-индустрии, поддерживая украинских дизайнеров, открывая новые имена и помогая брендам выходить на международный рынок.

За свою 30-летнюю историю Ukrainian Fashion Week не пропустил ни одного сезона, адаптируя формат работы к обстоятельствам и вызовам времени.

Организаторы также сообщили, что регистрация брендов для участия в сезоне FW27-28 продлится до 22 ноября 2026 года.

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