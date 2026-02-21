Украинская неделя моды: когда состоится и какая программа

Реклама

Ukrainian Fashion Week FW26-27 состоится в Киеве с 12 по 15 марта 2026 года.

Даты нового сезона перенесли из-за непрекращающихся российских террористических атак на критические объекты Украины и сверхсложной ситуации в энергосистеме страны.

В рамках официальной программы новые коллекции в форматах показов, презентаций и trade show представят более 40 украинских брендов. Сезон подтверждает непрерывность работы и профессиональную устойчивость украинской fashion-индустрии. Ukrainian Fashion Week является ключевой институцией, которая формирует и развивает украинскую fashion-эко-систему. Платформа системно открывает новые имена, поддерживает устойчивое развитие индустрии и представляет украинскую моду на национальном и международном уровнях, усиливая культурную дипломатию.



«Украинские дизайнеры сегодня создают не только коллекции — они мыслят о будущем, обеспечивают развитие индустрии в стране и доказывают, что украинская мода является неотъемлемой частью глобального профессионального контекста. Именно поэтому каждая коллекция этого сезона имеет особый вес», — прокомментировала Ирина Данилевская, соучредитель и CEO Ukrainian Fashion Week.

Сезон, как и планировалось, будет посвящен устойчивым и инновационным подходам украинских дизайнеров, которые создают коллекции в сверхсложных условиях полномасштабной войны.

В стенах Мыстецкого арсенала состоится экспозиция Art of Fashion: Sustainable Innovations, в рамках которой бренды BEVZA, J’AMEMME, KSENIASCHNAIDER, LITKOVSKA, NADYA DZYAK, OMELIA, PLNGNS, TG Botanical, UPSLOWUSE и fashion-школа UFEG представят образы, созданные с применением апсайклинга, ресайклинга, zero-waste подходов, ответственной работы с материалами и инновационных технологий. Среди экспонатов — образ от NADYA DZYAK, созданный в рамках инициативы Kering S|STYLE — DENIM LAB при поддержке Material Innovation Lab и под кураторством Джорджии Кантарини.

Команда UFW продолжает Инициативу «Лица героев» — проект, направленный на помощь военным с минно-взрывными ранениями лица. Гости Недели также смогут присоединиться — приглашение на события можно получить за благотворительный донат по ссылке.



Важной частью программы сезона станет концептуальный образовательный блок, в рамках которого свои наработки и подходы представят четыре ведущие fashion-школы: KAMA, MODETON, School of Art x Craft и UFEG. Образовательная программа подчеркивает системную роль Ukrainian Fashion Week в развитии профессиональной экосистемы и формировании нового поколения компетентных, креативных лидеров fashion-индустрии.