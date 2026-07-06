Украинский балет покорил Европу: студенты Екатерины Кухар показали "Лісову пісню" в двух странах

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Киевский государственный специализированный хореографический колледж имени Татьяны Таякиной, возглавляемый прима-балериной Екатериной Кухар, завершил международный гастрольный тур с легендарным украинским балетом «Лісову пісню». Спектакль увидели зрители в Братиславе, Рейкьявике и Луцке.

Впервые колледж представил за рубежом украинский классический балет «Лісову пісню» в исполнении своих студентов. Гастроли стали еще одним важным шагом в популяризации украинского искусства в мире.

По словам Екатерины Кухар, этот проект объединил украинскую литературу, музыку и хореографию, раскрывая иностранным зрителям красоту национального искусства.

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«Гастроли с балетом „Лісову пісню“ — это мультикультурный проект, объединяющий литературное, музыкальное и хореографическое искусство Украины. Самой большой наградой для нас стали отзывы зрителей из разных стран, которые благодаря этому спектаклю открыли для себя украинскую культуру по-новому. Выступая в туристических городах и столицах, мы знакомим людей со всего мира с украинской классикой», — отметила прима-балерина.

Балет создан по мотивам одноименной драмы-феерии Леси Украинки. Музыку написал Михаил Скорульский, либретто создала Наталья Скорульская, а современную хореографическую редакцию осуществил балетмейстер Алексей Коваленко по постановке Вахтанга Вронского. Особое звучание спектаклю придает и знаменитый «Щедрик» Николая Леонтовича, который в финале символизирует надежду.

Впрочем, гастроли не обошлись без испытаний. Самой сложной оказалась поездка в Исландию, где из-за потери сценического багажа пришлось перенести премьеру в концертный зал Harpa Hall.

Как рассказал хореограф-постановщик Алексей Коваленко, вместе с багажом пропали костюмы, декорации, реквизит и даже личные вещи участников труппы. В результате премьеры в Рейкьявике и Луцке пришлось отложить на сутки. Чемоданы нашли только через два с половиной суток в Польше и доставили в театр буквально за несколько часов до генеральной репетиции.

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По словам Екатерины, эта ситуация стала беспрецедентным форс-мажором для всей команды, но в то же время показала, насколько сильной может быть взаимная поддержка.

«Для нас это гораздо больше, чем просто гастроли. Это миссия культурной дипломатии. Для нас большая честь быть голосом Украины, популяризировать наше искусство и знакомить мир с одним из самых ценных сокровищ украинской культуры. „Лісову пісню“ — символ, который должен быть известен всему миру», — подчеркнула она.

К решению проблемы присоединились украинские дипломаты, посольства, администрация театра в Исландии и Министерство иностранных дел страны. Благодаря совместным усилиям спектакли все же состоялись, а украинских артистов зрители встретили теплыми овациями.

«Именно в такие моменты понимаешь: это не просто спектакль на сцене. Это люди, которые объединяются, чтобы украинская культура обязательно прозвучала. Украинцы не привыкли искать оправдания — мы привыкли находить решения», — подчеркнула Екатерина Кухар.

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В колледже убеждены, что этот гастрольный тур станет началом новых международных проектов и откроет еще больше возможностей для популяризации украинского балета за рубежом.

Художественный руководитель учреждения Ольга Морозенко отметила, что «Лісову пісню» в очередной раз доказала: украинская культура способна увлекать, вдохновлять и находить отклик в сердцах людей независимо от страны, а для студентов участие в таких гастролях стало бесценным профессиональным и жизненным опытом.

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