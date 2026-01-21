ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Происшествия
Количество просмотров
89
Время на прочтение
1 мин

Украинскую неделю моды перенесли: в чем причина и новые даты

Ukrainian Fashion Week объявляет новые даты сезона FW26-27.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Украинскую неделю моды перенесли: в чем причина и новые даты

В связи с непрекращающимися террористическими атаками россиян на критические объекты энергосистемы Украины, оргкомитет Ukrainian Fashion Week принял решение перенести даты проведения сезона FW26-27 с 5-8 февраля на 12-15 марта 2026 года.

Учитывая технические обстоятельства и общую сложную ситуацию в Киеве, Ukrainian Fashion Week FW26-27 состоится в марте — после Paris Fashion Week.

«Украинская fashion-индустрия столкнулась с беспрецедентными вызовами, однако мы продолжаем работать и готовим новый сезон, ведь модная индустрия является важной составляющей культурной дипломатии и экономики Украины», — сказала Ирина Данилевская, соучредитель и CEO Ukrainian Fashion Week.

Дата публикации
Количество просмотров
89
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie