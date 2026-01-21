Украинскую неделю моды перенесли: в чем причина и новые даты

Реклама

В связи с непрекращающимися террористическими атаками россиян на критические объекты энергосистемы Украины, оргкомитет Ukrainian Fashion Week принял решение перенести даты проведения сезона FW26-27 с 5-8 февраля на 12-15 марта 2026 года.

Учитывая технические обстоятельства и общую сложную ситуацию в Киеве, Ukrainian Fashion Week FW26-27 состоится в марте — после Paris Fashion Week.

«Украинская fashion-индустрия столкнулась с беспрецедентными вызовами, однако мы продолжаем работать и готовим новый сезон, ведь модная индустрия является важной составляющей культурной дипломатии и экономики Украины», — сказала Ирина Данилевская, соучредитель и CEO Ukrainian Fashion Week.