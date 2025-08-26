В бельевом платье с кружевом: Александра Кучеренко на показе коллекции TAN x Малевич

Александра Кучеренко

Реклама

Александра Кучеренко посетила закрытый показ коллекции "КОД" TAN x МАЛЕВИЧ, которую создал Андре Тан в сотрудничестве с командой Malevych Movie. Мероприятие состоялось в MLYN design hub.

Александра Кучеренко

Александра выбрала для своего появления стильный образ. На ней было красное платье в бельевом стиле с черным кружевом и на тонких бретельках, под которое она надела белый топ. Лук модель дополнила красными босоножками на шпильках и белой сумкой с красным принтом.

Ивент сочетал моду, искусство и кино. Гости мероприятия увидели перформанс-презентацию коллекции "КОД", режиссером-постановщиком которого была Валерия Мелешко, и арт-выставку с репродукциями картин с легендарной выставки Казимира Малевича "0,10". Кроме того, все желающие имели возможность принять участие в дискуссии о взаимосвязи искусства и моды.

Реклама

Марина Кошкина

Арт-выставка с репродукциями картин с выставки Казимира Малевича "0,10"

Показ состоялся в рамках третьего сезона ДВРЗ Design Days в Киеве.

Коллекция отражает переосмысление Андре Таном наследия Казимира Малевича: прямые линии и четкие формы символизируют порядок и сопротивление; черный и белый - метафору борьбы и свободы; а цвет - эмоции, которые невозможно скрыть.

Команда ANDRE TAN

""КОД" - это не просто мода. Это сигнал свободы, культурной идентичности и нашей правды, которую невозможно стереть!" - сказал Андре Тан.

В капсулу вошли платья, юбки, футболки с графическими принтами, панамы, tote bag и платки из эко-шелка.

Реклама

Лицом коллекции является украинская актриса и заслуженная артистка Украины Марина Кошкина, которая, кроме того, сыграла одну из главных ролей в фильме "Малевич" (премьера ленты в Украине запланирована на 11 сентября 2025 года).

Фильм режиссера Дарьи Онищенко "Малевич" - это не классический байопик, а символический портрет Украины сквозь призму творчества художника. Он раскрывает историю харизматичного художника, который боролся с советской властью за право творить "свободное" искусство.

Марина Кошкина

Сергей Пастухов и Валерия Мелешко

Дарья Уайт и Александр Пастухов

Алиса Дикалова, Анна Луценко и Marietta

Татьяна Карикова

Яна Винниченко

Юлия Книжка

Кирилл Савченко

Ольга Женевская

Евгений Еремин