В KRAЇNA EDEM во Львовской области открылся Global Culture Forum 2026

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28 сентября в KRAЇNA EDEM стартовал Global Culture Forum 2026 — международная платформа для диалога о культуре, искусстве, образовании, здоровье, архитектуре, бизнесе и будущем общества. Первый день Форума был посвящён теме «Искусство как язык общественного диалога» и одновременно стал открытием художественного проекта ART EDEM.

Форум открыл Игорь Кривецкий— основатель KRAЇNA EDEM, визионер и меценат. В своей приветственной речи он обозначил главную идею первого дня: не случайно Global Culture Forum начинается именно с искусства. Культура формирует ценности и идентичность, сохраняет память и создает пространство, в котором общество может говорить о сложных вещах на языке, выходящем за пределы политики или повседневных споров. Именно искусство становится одной из основ такого диалога.

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Атмосферу открытия создали Марта Мальская и Андрей Ящук — своим пением и игрой на рояле они встречали гостей Форума. Программу продолжил оперный певец Тарас Бережанский, чье выступление стало художественным прологом к ART EDEM и задало эмоциональный тон вечера.

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Одной из центральных тем дня стало осмысление современного украинского искусства — его памяти, ответственности и способности говорить о национальной идентичности. К этой беседе присоединились искусствовед Орест Голубец и художник Любомир Медвид.

В рамках открытия была представлена авторская экспозиция Александра Животкова при участии Стеллы Беньяминовой — беседа о материале, памяти и духовном измерении искусства. Отдельной частью программы стал проект «Легенды Карпат» Владимира Козюка, обращающийся к культурному коду Карпат и теме локальной идентичности.

Современное технологическое измерение искусства представил Максим Витик с платформой Vivid Fusion — о новых моделях доступа к искусству, авторских правах, роялти, цифровом артпаспорте и provenance произведений.

Еще одним акцентом стала «Одесская школа» — партнерский художественный проект с участием Анны Мараховской и Музея современного искусства Одессы, который представил Одессу как самостоятельное культурное явление и важную часть контекста современного украинского искусства.

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После официальной программы гости продолжили знакомство с ART EDEM в ходе кураторских экскурсий по экспозициям и художественным объектам KRAЇNA EDEM и PARK3020.

ART EDEM стал не просто открытием Форума, а его первым языком. Живопись, скульптура, музыка, голос, материал и пространство объединились в единый опыт, с которого начался Global Culture Forum 2026.

Global Culture Forum пройдет в KRAЇNA EDEM в течение семи дней. Каждый день будет посвящен отдельной теме и соберет экспертов, художников, предпринимателей, ученых и лидеров мнений для обсуждения вопросов, определяющих будущее.

29 сентября форум продолжился обсуждением темы CULTURE AS CAPITAL — «Культура как капитал»: о культуре как источнике идентичности, международной репутации, экономической ценности и долгосрочного влияния.

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