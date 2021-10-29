В Украине впервые пройдет мировой конкурс красоты

В следующем году в Украине пройдет мировой конкурс красоты MRS.UNIVERSE.

В 2022 году в Украине состоится мировой конкурс красоты MRS.UNIVERSE.

В конкурсе принимают участие женщины в возрасте 25-45 лет. Его критерии оценки и ценности значительно отличаются от привычных конкурсов красоты.

Основатели и организаторы конкурса уверены, что красота женщины многогранна и не измеряется никакими шаблонами. Благородность, мудрость и доброта – одни из основных украшений женщины, а семейные и духовные ценности являются важной составляющей гармоничного женского образа.

Традиционно в мировом финале конкурса примут участие около 120 участниц, финалисток национальных отборов из разных уголков мира.

45 лет организаторы предпочитали проводить этот конкурс в странах азиатского и африканского континента, впервые событие состоится в Европе – в Украине.

45-й юбилейный конкурс MRS.UNIVERSE состоится в городе Сеул, столице Южной Кореи, а в феврале 2022 года (из-за карантинных ограничений дата перенесена с ноября 2021 года) в Украине.

В Сеуле Украину будет представлять Ярина Андрущенко, главная победительница национального отбора конкурса красоты "Женщина Восточная Европа Украина — Вселенная", который состоялся в сентябре во Львове.

Ярина Андрущенко / УНИАН

Организаторы приглашают женщин принять участие в кастинге для национального отбора "Миссис Вселенная-Украина 2022".

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