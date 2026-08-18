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Вдохновленный шеф-поваром Энтони Бурденом, который бывал в Украине: в Киеве состоялся кинобранч к фильму "Тони"
Гости кулинарного мастер-класса посмотрели эксклюзивные отрывки из фильма о юности легендарного шеф-повара и приняли участие в приготовлении французского блюда.
В киевском ресторане «Думки на смак» состоялся камерный кинобранч, посвященный выходу фильма «Тони». Картина рассказывает о юности одного из самых известных шеф-поваров современности — Энтони Бурдена.
В ходе встречи гостям рассказали подробнее о личности Бурдена, его профессиональном пути и взглядах на гастрономию, а также показали эксклюзивные фрагменты из будущего фильма.
Кулинарную часть бранча провел шеф-повар ресторана Алексей Тюх. Вместе с гостями он приготовил авторскую версию французского блюда viande à la mode.
Участники смогли проследить за всеми этапами — от выбора продуктов и особой очистки грибов до сочетания вкусов и окончательной подачи. Все желающие приняли участие в процессе, после чего каждый получил свою порцию готового блюда.
Организаторами мероприятия выступили журнал Viva и украинский кинодистрибьютор Adastra Cinema.
Кем был Энтони Бурден
Энтони Бурден — американский шеф-повар, писатель, телеведущий и автор документальных гастрономических проектов. В своих программах он рассказывал не только о еде, но и о культуре, политике и повседневной жизни людей в разных странах.
Героями его выпусков становились известные шеф-повара, музыканты и политики, среди которых Гордон Рамзи, Эрик Риперт, Игги Поп и Барак Обама. С последним Бурден встретился в 2016 году в уличном кафе во Вьетнаме, где они вместе ели лапшу и беседовали о местной культуре.
Бурден также бывал в Украине. Во время путешествия в 2011 году он посетил Киев и Крым, попробовал зеленый борщ, стоял в очереди за киевской перепечкой и устроил небольшой пикник на бульваре Тараса Шевченко с икрой и хлебом, купленными на Бессарабском рынке.
О чем рассказывает фильм «Тони»
Сюжет фильма посвящен одному лету из жизни юного Энтони Бурдена. После того как 19-летний Тони, которого сыграл Доминик Сесса, не получает стипендию для писателей, он вынужден искать работу.
Так парень оказывается на кухне под руководством опытного шеф-повара, роль которого исполнил Антонио Бандерас. Тони еще не догадывается, что это лето станет для него временем взросления, любви и поиска настоящего призвания.
В украинский прокат фильм «Тони» выйдет 20 августа.