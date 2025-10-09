- Дата публикации
-
- Категория
- Происшествия
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 2 мин
Вечеринка в стиле К-pop: как состоялся ивент по случаю запуска корейских сериалов с украинской озвучкой
На канале ТЕТ запустили сериалы с украинским дубляжом.
В Киеве, в Kim Kimchi Korean BBQ, состоялось мероприятие по случаю запуска на телеканале ТЕТ корейской линейки сериалов в эксклюзивной украинской озвучке.
Мероприятие посетили звездные гости и инфлюенсеры, среди которых была актрисы Дарья Трегубова и Светлана Охрименко, участница шоу "Холостяк-11" Розали Номбре, певцы Муаяд и Dima Prokopov и другие.
Ведущей мероприятия была Натали Солоник, известная по шоу "Ближче до зірок", она также является ментором проекта "Здійсни мрію".
Гости окунулись в настоящий мир дорам, где царила яркая корейская атмосфера.
Группа LEVEL UP восхитили зажигательным танцевальным выступлением в стиле К-pop.
А певица Alice Change очаровала исполнением тематических песен. Девушка является представительницей украинской альтернативной сцены, которая работает в жанре каваи-бейс, сочетая элементы хайпер-попа, электроники и азиатской эстетики.
После этого все желающие присоединились к мастер-классу по приготовлению корейских роллов.
Во время мероприятия присутствующим показали, как происходил процесс дубляжа корейского сериала на украинском языке.
А генеральный продюсер ТЕТ Оксана Петришин отметила важность появления нового контента на украинском телевидении: "Мы стремимся дарить зрителям современные и эмоциональные истории. Корейские сериалы покорили весь мир, а теперь будут звучать на украинском на ТЕТ, чтобы вдохновлять и развлекать наших зрителей".
К слову, в эфир ТЕТ уже вышел корейский сериал "Что не так с секретаршей Ким?" с украинской озвучкой. Это впервые, когда оригинальный корейский продукт звучит на украинском на линейном телевидении.