ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Происшествия
Количество просмотров
125
Время на прочтение
2 мин

Вечеринка в стиле К-pop: как состоялся ивент по случаю запуска корейских сериалов с украинской озвучкой

На канале ТЕТ запустили сериалы с украинским дубляжом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Вечеринка в стиле К-pop: как состоялся ивент по случаю запуска корейских сериалов с украинской озвучкой

В Киеве, в Kim Kimchi Korean BBQ, состоялось мероприятие по случаю запуска на телеканале ТЕТ корейской линейки сериалов в эксклюзивной украинской озвучке.

Мероприятие посетили звездные гости и инфлюенсеры, среди которых была актрисы Дарья Трегубова и Светлана Охрименко, участница шоу "Холостяк-11" Розали Номбре, певцы Муаяд и Dima Prokopov и другие.

Dima Prokopov и Муаяд

Dima Prokopov и Муаяд

Анастасия Гембицкая и Максим Турава

Анастасия Гембицкая и Максим Турава

Галина Зайва

Галина Зайва

Яна Винниченко

Яна Винниченко

Ведущей мероприятия была Натали Солоник, известная по шоу "Ближче до зірок", она также является ментором проекта "Здійсни мрію".

Натали Солоник

Натали Солоник

Гости окунулись в настоящий мир дорам, где царила яркая корейская атмосфера.

Группа LEVEL UP восхитили зажигательным танцевальным выступлением в стиле К-pop.

Группа LEVEL UP

Группа LEVEL UP

А певица Alice Change очаровала исполнением тематических песен. Девушка является представительницей украинской альтернативной сцены, которая работает в жанре каваи-бейс, сочетая элементы хайпер-попа, электроники и азиатской эстетики.

Alice Change

Alice Change

После этого все желающие присоединились к мастер-классу по приготовлению корейских роллов.

Денис Неижко и Розали Номбре

Денис Неижко и Розали Номбре

Во время мероприятия присутствующим показали, как происходил процесс дубляжа корейского сериала на украинском языке.

А генеральный продюсер ТЕТ Оксана Петришин отметила важность появления нового контента на украинском телевидении: "Мы стремимся дарить зрителям современные и эмоциональные истории. Корейские сериалы покорили весь мир, а теперь будут звучать на украинском на ТЕТ, чтобы вдохновлять и развлекать наших зрителей".

Оксана Петришин

Оксана Петришин

К слову, в эфир ТЕТ уже вышел корейский сериал "Что не так с секретаршей Ким?" с украинской озвучкой. Это впервые, когда оригинальный корейский продукт звучит на украинском на линейном телевидении.

Оксана Петришин

Оксана Петришин

Лала Цукерман, Светлана Охрименко, Анна Луценко

Лала Цукерман, Светлана Охрименко, Анна Луценко

Екатерина Петренко

Екатерина Петренко

Светлана Михайская

Светлана Михайская

Наталья Лукьянец

Наталья Лукьянец

Alice Change

Alice Change

Группа LEVEL UP

Группа LEVEL UP

Дата публикации
Количество просмотров
125
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie