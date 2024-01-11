Звезды на премьере иронического детектива "Ля Палисиада": группа Мюсли UA, Даша Плахтий, Назар Заднепровский и другие

В Киеве состоялся премьерный показ дебютного полнометражного фильма Филиппа Сотниченко "Ля Палисиада".

На мероприятии собралась творческая команда иронического детектива: продюсеры Галина Криворчук, Валерия Сочивец и Саша Чубко, оператор-постановщик Владимир Усик, художник из костюмов Владимир Кузнецов, исполнитель главной роли и одновременно второй режиссер фильма Новруз Хикмет, локейшн-менеджер Виктор Шевченко, а также исполнители ролей: Сергей Лузановский, Вячеслав Туряница, художник Ярема Малащук и ведущая Людмила Чиркова.

Владимир Шевченко, Людмила Чиркова, Новруз Хикмет, Вячеслав Туряница, Сергей Лузановский

Галина Криворчук, Саша Чубко, Валерия Сочивец

Новруз Хикмет

Галина Криворчук, Василий Ветер, Валерия Сочивец, Новруз Хикмет, Владимир Усик

Команда работала над фильмом 5 лет. Для воспроизведения эстетики времени, костюмов, декораций и даже характеров персонажей создатели отталкивались от архивных материалов и использовали съемочную технику именно в тот период – все, чтобы создать атмосферу украинских 90-х.

Действие фильма происходит в 1996 году, незадолго до моратория на смертную казнь. Два друга, детектив милиции и судебный психиатр, расследуют убийство коллеги. Когда-то давно они оба были влюблены во вдову погибшего. Погруженные в запутанное дело и давно забытые воспоминания, они создают будущее, в котором должны жить их дети, унаследовав нереализованные стремления родителей.

Фильм помогает погрузиться в украинские 90-е без романтизации и лучше понять причинно-следственные связи, ведь наше прошлое всегда влияет на будущее.

В столице поздравить команду ленты пришли друзья, представители киноиндустрии, медиа и шоу-бизнеса: режиссеры Тоня Ноябрева, Максим Наконечный, Екатерина Горностай, Владимир Тихий, Никон Романченко, Олеся Моргунец-Исаенко, Аркадий Непиталюк, Наталка Вобит, Наталка Ворож исполнительный директор Украинской Киноакадемии Анна Мачух, продюсеры Дмитрий Суханов, Тарас Босак, художник-постановщик Александр Тетерин, актеры Андрей Исаенко, Максим Самчик, Марина Кошкина, Наталия Бабенко, Елена Узлюк, Даша Трегубова, Евгения Непиталюк, Лилия Цвели, Инна Приходько, Виталий Ажнов, Даша Плахтий, основательница "Дикого театра" Ярослава Кравченко, телеведущие Вячеслав Соломко и Юрий Марченко, певица Саша Кольцова, писатель Андрей Кокотюха, блоггеры и инфлюэнсеры Влад Болсун, Розали Номбре, художница "Мюсли UA" и многие другие.

Назар Заднепровский

"Мюсли UA"

Наталья Бабенко

Александр Тетерин

Римма Зюбина

Андрей Исаенко и Олеся Моргулец-Исаенко

Вячеслав Соломко

Анна Мачех и Даша Трегубова

Владимир Гурин

Розали Номбре и Юрий Марченко

К слову, иронический детектив "Ля Палисиада" получил признание критиков и жюри международных кинофестивалей, а также номинирован на премию Европейской киноакадемии в номинации "Открытие года".

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