Звезды на премьере танцевального шоу Евгения Кота: Витвицкая в цветочном платье, Цыбульская в наряде с вышивкой

Вчера, 11 октября, в Fairmont Grand Hotel состоялся допремьерный показ танцевального шоу Евгения Кота "Танцюй зі мною, Україно", с которым он отправляется во всеукраинский тур.

Мероприятие посетило множество звездных гостей: Соломия Витвицкая, Валентина Хамайко, Оля Цыбульская, Виктор Павлик, Светлана Тарабарова, Владимир Остапчук, Илона Гвоздева, Владимир Шумко, Диана Глостер, Максим Гордеев, Вячеслав Демин, Юлия Приймак и другие.

Соломия Витвицкая

Валентина Хамайко

Оля Цыбульская

Виктор Павлик

Анатолий Анатолич, Наталья Татаринцева, Евгений Кот, Юла

Владимир Остапчук с супругой

Илона Гвоздева

Анатолий Анатолич, Наталья Татаринцева, Евгений Кот, Юла

Владимир Шумко

Светлана Тарабарова

Максим Гордеев

Диана Глостер

Александр Лещенко

Соломия Витвицкая, Юлия Приймак, Светлана Тарабарова

Вечер начался с минуты аплодисментов в память о народной артистке Украины Нине Митрофановне Матвиенко. После чего ведущий вечера Анатолий Анатолич продолжил мероприятие.

На больших экранах появились картины известной художницы Сони Морозюк с надписями "Танцюй заради життя", которые легли в основу мерча, созданного специально для всеукраинского тура. Вся прибыль от его продаж пойдет на поддержку гуманитарного проекта Safe&Smart Фонда Сергея Притулы по реконструкции и оборудованию школьных укрытий на деоккупированных территориях.

Шоу "Танцюй зі мною, Україно" – это действо на большой сцене, объединяющее хореографический сторителлинг Евгения Кота. В нем он, танцуя, рассказывает историю своей жизни: каким было начало его танцевального пути в Херсоне, как его встретил Киев, о первой любви, первом танце, взлетах и падениях.

Впервые на одной сцене с Евгением Котом выступила его жена, четырехкратная чемпионка мира по танцу на пилоне Наталья Татаринцева.

Наталья Татаринцева

В шоу также принимают участие шесть известных танцовщиков телеперфомансов Украины: Прохоров Александр, Симакин Павел, Осипенко Дмитрий, Карелина Анна, Возняковская Дарья, Трофимова Галина.

Шоу состояло из трех блоков: "Танцюй", "Зі мною", "Україно", наполненных глубокими смыслами. Особый блок был посвящен украинским традициям, культуре и нашей самоидентификации.

Танцоры продемонстрировали на сцене 48 эффектных костюмов, созданных специально для шоу. Наряды были украшены камнями, перьями, вышитыми колосьями, сделаны из блестящих тканей в яркой цветовой гамме.

"Вчера состоялась премьера шоу, к которому мы готовились полгода. Шоу, с которым мы отправляемся во всеукраинский тур, чтобы танцевать ради жизни и собрать средства на восстановление школьных укрытий в прифронтовых городах", – сказал Евгений Кот.

Наталья Татаринцева и Евгений Кот

Напомним, команда шоу "Танцюй зі мною, Україно" 24 октября отправится в тур по первым 10 украинским городам.

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