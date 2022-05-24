С Томом Крузом и Джаредом Летом в главных ролях: в украинский прокат выходят долгожданные экшены

С Томом Крузом и Джаредом Летом в главных ролях: в украинский прокат выходят долгожданные экшены

В украинских кинотеатрах, где это возможно, покажут новые интересные фильмы.

В июне в украинский прокат выйдут два долгожданных экшена: боевик с Томом Крузом в главной роли — "Топ Ган: Меверик" и супергеройский фильм "Морбиус", в котором сыграл Джаред Лето.

"Топ Ган: Меверик"

Долгожданное возвращение культовой ленты с Томом Крузом в главной роли. Новое время требует новых героев и порождает новых врагов. Какие вызовы предстанут перед бесстрашным пилотом Мевериком на этот раз?

Премьера в Украине запланирована на 2 июня.

"Топ Ган: Меверик"

"Топ Ган: Меверик"

"Топ Ган: Меверик"

"Морбиус"

Один из самых спорных персонажей вселенной Marvel получит собственную историю. Обладатель премии "Оскар" Джаред Лето превратится в загадочного вампира Морбиуса. Обнаружив у себя смертельный недуг, известный ученый-биохимик соглашается на рискованный эксперимент. То, что изначально кажется успешным лекарством, превращается в страшную неуправляемую силу.

Премьера экшена в Украине намечена на 9 июня.

"Морбиус"

"Морбиус"

"Морбиус"

"Морбиус"

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