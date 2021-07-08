Шальная распродажа в Миратон – 50% выгода на брендовую обувь и сумки

Не упустите возможность обновить свой обувной гардероб с максимальной экономией и воспользуйтесь преимуществами распродажи в Миратон с 7 по 13 июля.

Шопинг - это всегда здорово, но знаете, что еще лучше? Покупки, которые можно совершить со скидками! Сеть мультибрендовых магазинов обуви и аксессуаров Miraton представляет модную женскую и мужскую обувь, а также сумки и аксессуары, а регулярные распродажи – один из способов, с помощью которого вы можете получить отличные скидки на обновки в течение года.

Очередной горячий сейл пройдет с 7 по 13 июля и подарит грандиозное снижение цен. На продукцию известных во всем мире брендов (Tony Bianco, Fru.it, Angel Alarcon, Evaluna, Vic Matie, MiaMay, Giampaolo Viozzi, Windsor Smith) - до 40%, на товары собственного производства (Attizzare, Miraton, Miguel Miratez) - до 50%!

Скидки будут актуальны во всех магазинах сети, расположенных в крупных городах Украины (Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье), а также в одноименном интернет-магазине. Ознакомиться с ассортиментом женской обуви можно прямо сейчас по ссылке. А чтобы вам было проще ориентироваться, мы собрали топ горячих трендов в обуви 2021 года.

Кроссовки и кеды

Чаще всего покупатели ищут пары, которые обеспечивают баланс между практичностью и привлекательностью. Как для женщин, так и для мужчин оптимальным решением в этом случае станут кеды или кроссовки. Благо, выбор современных моделей очень разнообразен. Вы не ошибетесь, если остановитесь на модели классического дизайна и нейтральной расцветки.

Если хочется чего-нибудь более оригинального, выбирайте вариант на массивной подошве или более ярких расцветок. Подойдут цветные модели, выполненные в технике color block. В тренде сочетание пастельных оттенков, которые отлично впишутся в стильные луки современной модницы.

Также обратите внимание на модели в стилистике ретро: они выглядят просто и неординарно одновременно.

Босоножки и сандалии

Если вы ищете эффектную обувь, делайте ставку на открытость босоножек. В этом сезоне приветствуются:

необычные детали (в виде стеганой или объемной поверхности, деталей цепи, разнообразных пряжек, украшений и пр.);

комфортные устойчивые каблуки или умеренной высоты платформа;

наряду с базовыми белый-черный-бежевый-серый популярны сочные расцветки, богатые цветовые палитры, а также различные принты;

архитектурные формы - эта тенденция чаще всего проявляется в дизайне каблуков; популярен миниатюрный каблук в стиле "kitten heels";

украшения на щиколотке: это может быть как функциональный ремешок, так и практичная цепочка;

отличной альтернативой изделиям из натуральной кожи становится обувь из высококачественного прочного текстиля, что чаще характерно для спортивных, трекинговых моделей;

металлический декор

сетчатые, вязаные и плетеные элементы.

Шлепанцы

При создании летних образов популярностью пользуются простые флип-флопы и привычные вьетнамки. Если вы хотите всегда чувствовать себя комфортно, но при этом выглядеть круто, тогда вам стоит примерить слайдеры. Они обладают слегка спортивной внешностью, которая может удачно подчеркнуть хрупкость и женственность остального образа. Эта обувь идеальна не только для пляжных или повседневных аутфитов, но и подойдет для вечеринок у бассейна. Они выглядят уникально, креативно и мило. Самое приятное то, что модную обувь можно носить как с шортами для бега, так и со свободными сарафанами.

Создавая свой индивидуальный список желаний для шопинга не забывайте о важности аксессуаров. Именно они задают тон всему образу, подчеркивают стилистику, делают лук целостным и завершенным. В ассортименте магазина "Миратон" трендовые варианты есть на любой вкус. От возрождения винтажных моделей сумок и крошечных мини-бэгов до оригинальных панам и шляпок, ультрамодных платков и повязок, шикарных солнцезащитных очков и яркой бижутерии.

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