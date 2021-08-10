Кайли Дженнер - 24: интересные факты об Instagram-диве

Кайли Дженнер - одна из самых известных американских медийных личностей, светская львица, модель и бизнесвумен.

С юного возраста девушка снималась в семейном реалити-шоу на телеканале вE! "Семейство Кардашьян" и является основательницей и владелицей косметической компании Kylie Cosmetics.

10 августа звезда празднует свое 24-летие, поэтому вспоминаем 10 фактов о ней.

1. В 2015 году Кайли запустила собственную косметическую линию для гуд под названием Kylie Lip Kits. Косметика стала настолько популярной, что через год компанию переименовали в Kylie Cosmetics и начали производство различных видов декоративной продукции для глаз, губ и лица.

Кайли Дженнер / Instagram Кайли Дженнер

2. В 18-летнем возрасте журнал Time включил Кайли и ее сестру Кендалл в свой список самых влиятельных подростков в мире в социальных сетях.

Кайли Дженнер / Instagram Кайли Дженнер

3. В 20-летнем возрасте Кайли появилась на обложке Forbes. Она стала самой молодой знаменитостью, включенной в список этого издания. Однако после выяснилось, что девушка значительно завышала свои доходы.

Кайли Дженнер / Associated Press

4. Все знают, что у Кайли есть старшая сестра Кендалл и три сводные сестры Кортни, Ким и Хлоя и брат Роб. Но также у девушки есть еще братья и сестры по линии отца: три старших сводных брата Берт, Брэндон и Броуди, а также одна старшая сводная сестра Кейси.

5. Впервые Кайли начала сниматься в шоу "Семейство Кардашьян", когда ей было 10 лет.

Кайли Дженнер / Getty Images

6. Кайли - один из главных законодателей трендов. Девушка запустила моду на волнистый дизайн ногтей, а также на перевернутый купальник.

Маникюр Кайли Дженнер / Instagram Кайли Дженнер

7. Отец Кайли Брюс Дженнер в апреле 2015 года сделал каминг-аут и признался, что он трансгендерная женщина.

8. В 20 лет Кайли впервые стала мамой. 1 февраля 2018 года у нее родилась дочь Сторми Уэбстер. Во время беременности Кайли не появлялась на публике и всячески скрывала свое положение.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / Getty Images

9. Кайли отрицает, что делала пластические операции. По ее словам, единственное, к чему она прибегала, - это филлеры в губы. Якобы свою первую коррекцию губ девушка захотела сделать после первого поцелуя с мальчиком.

"Парень сказал мне: "Боже, ты так классно целуешься, хотя у тебя такие маленькие губы". С того момента я думала, что больше никогда не буду целоваться. Потом у меня началась одержимость макияжем, потому что я заходила карандашом за контур губ, и это придавало мне уверенности в себе", - сказала она в одном из интервью.

Кайли Дженнер / Instagram Кайли Дженнер

10. Девушка перечисляет круглые суммы на благотворительность. Так, в 2015 году Кайли пожертвовала 10 тысяч долларов другу Джордину Вудсу, чтобы покрыть его долги из-за лечения отца от рака, жертвовала вещи в ЛГБТ-центры и еще 500 тысяч долларов - для больниц, специализирующихся на лечении онкозаболеваний у детей. 750 тысяч долларов она перевела феминистской организации, а в 2020-м - 1 миллион долларов 5 организациям в Австралии на борьбу с лесными пожарами.

Кайли Дженнер / Instagram Кайли Дженнер

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