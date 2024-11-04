10 пар обуви, которая появится в сериале "И просто так…" на Саре Джессике Паркер

В Нью-Йорке завершились съемки сиквела "Секса в большом городе" - сериала "И просто так…". На этот раз проходила работа над третьим сезоном шоу, в котором опять рассказывалась история Кэрри Брэдшоу и ее лучших подруг. Во время первых двух сезонов сериала Паркер регулярно появлялся в кадре в туфлях от своего именного бренда SJP by Sarah Jessica Parker. На ней были часто гламурные модели на каблуках, сатиновые туфли или вообще модели специально разработанные для сериала.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Однако в этом году все изменилось - Сара Джессика практически не появлялась на съемках в моделях из своего магазина, хотя работа над третьим сезоном "И просто так…" началась еще в мае этого года и продолжалась до октября. Вероятно, это связано с тем, что актриса уже давно решила закрыть свой обувной бренд, но объявила об этом только в августе.

"После 10 ярких лет SJP by Sarah Jessica Parker принял трудное решение закрыть свои двери этой осенью. Команда SJP выражает огромную благодарность всем своим постоянным клиентам и сторонникам, а также всем, с кем они работали вместе", - говорится в заявлении бренда.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Но что же тогда носила актриса на съемках поинтересуетесь вы. Мы же должны вас немного расстроить, что это были не туфли Manolo Blahnik, а многие другие известные бренды.

Босоножки от Rene Caovilla

Туфли Сары Джессики Паркер / Фото: Getty Images

Туфли с открытой пяткой и мысом от Aquazzura

Туфли Сары Джессики Паркер / Фото: Getty Images

Коричневые босоножки с ремешками от Vivienne Westwood

Туфли Сары Джессики Паркер / Фото: Getty Images

Черно-белые туфли со шнурками от Maison Margiela

Туфли Сары Джессики Паркер / Фото: Getty Images

Туфли с бантами от Gianvito Rossi

Туфли Сары Джессики Паркер / Фото: Getty Images

Белые туфли с ремешками от Maison Margiela

Туфли Сары Джессики Паркер / Фото: Getty Images

Шлепанцы от Dr. Scholl’s

Туфли Сары Джессики Паркер / Фото: Getty Images

Босоножки от Aquazzura

Туфли Сары Джессики Паркер / Фото: Getty Images

Туфли с вырезами от Aquazurra

Туфли Сары Джессики Паркер / Фото: Getty Images

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