10 пар обуви, которая появится в сериале "И просто так…" на Саре Джессике Паркер

В новом сезоне актриса больше не будет рекламировать свои туфли.
В Нью-Йорке завершились съемки сиквела "Секса в большом городе" - сериала "И просто так…". На этот раз проходила работа над третьим сезоном шоу, в котором опять рассказывалась история Кэрри Брэдшоу и ее лучших подруг. Во время первых двух сезонов сериала Паркер регулярно появлялся в кадре в туфлях от своего именного бренда SJP by Sarah Jessica Parker. На ней были часто гламурные модели на каблуках, сатиновые туфли или вообще модели специально разработанные для сериала.
Однако в этом году все изменилось - Сара Джессика практически не появлялась на съемках в моделях из своего магазина, хотя работа над третьим сезоном "И просто так…" началась еще в мае этого года и продолжалась до октября. Вероятно, это связано с тем, что актриса уже давно решила закрыть свой обувной бренд, но объявила об этом только в августе.
"После 10 ярких лет SJP by Sarah Jessica Parker принял трудное решение закрыть свои двери этой осенью. Команда SJP выражает огромную благодарность всем своим постоянным клиентам и сторонникам, а также всем, с кем они работали вместе", - говорится в заявлении бренда.
Но что же тогда носила актриса на съемках поинтересуетесь вы. Мы же должны вас немного расстроить, что это были не туфли Manolo Blahnik, а многие другие известные бренды.
Босоножки от Rene Caovilla
Туфли с открытой пяткой и мысом от Aquazzura
Коричневые босоножки с ремешками от Vivienne Westwood
Черно-белые туфли со шнурками от Maison Margiela
Туфли с бантами от Gianvito Rossi
Белые туфли с ремешками от Maison Margiela
Шлепанцы от Dr. Scholl’s
Босоножки от Aquazzura
Туфли с вырезами от Aquazurra
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