Шоу, которого больше нет: 10 самых эффектных образов "ангелов" Victoria’s Secret

Больше знаменитые "ангелы" не наденут свои крылья, поэтому предлагаем вспомнить самые яркие и эффектные их выходы.

Бренд Victoria’s Secret, который является одним из лидеров по продаже женского нижнего белья, купальников, одежды, косметики, парфюмерии и аксессуаров, решил полностью пересмотреть концепцию продвижения своей продукции и отказаться от моделей-"ангелов" и эффектных шоу. Теперь бренд будет представлять семь амбассадоров: футболистка Меган Рапино, представительница лыжного фристайла Эйлин Гу, модель и адвокат Палома Эсслер, актриса и "Мисс мира" Приянка Чопра Джонас, трансгендерная модель Валентина Сампайо, модель и беженка из Южного Судана Адут Акеч, а также журналист и фотограф Аманда де Кадене.

Они будут консультировать бренд, появляться в рекламе и продвигать Victoria’s Secret в Instagram. Также в компании появится новый руководящий состав и совет директоров, в котором все места, кроме одного, будут заняты женщинами.

Ранее же в шоу бренда принимали участие одни из самых популярных моделей в мире, а американское телевидение транслировало его во время прайм-тайм. Первый показ мод Victoria’s Secret состоялся в Нью-Йорке в августе 1995 года, а последний публика увидела в 2018-м. Мы же предлагаем взглянуть на самые яркие и эффектные образы "ангелов" на показах последних годов.

Белла Хадид во время показа мод Victoria's Secret / Associated Press

Алессандра Амбросио во время показа мод Victoria's Secret / Associated Press

Модель Лаис Рибейро во время показа Victoria's Secret / Associated Press

Джоан Смоллс во время показа Victoria's Secret / Associated Press

Модель Марта Хант во время показа Victoria's Secret / Associated Press

Модель Девон Виндзор во время показа Victoria's Secret / Associated Press

Модель Алессандра Амбросио во время показа Victoria's Secret / Associated Press

Модель Джиджи Хадид во время показа Victoria's Secre / Associated Press

Модель Джиджи Хадид во время показа Victoria's Secre / Associated Press

Модель Кэндис Свейнпол во время показа Victoria's Secret / Associated Press

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Victoria's Secret Fashion Show - 2018 (5 фото)

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