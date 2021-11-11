Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Еще 10 образов новой Кэрри Брэдшоу, которые мы уже успели рассмотреть

Еще 10 образов новой Кэрри Брэдшоу, которые мы уже успели рассмотреть

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Продолжение сериала "Секс в большом городе" уже совсем не за горами, ведь премьеру шоураннеры обещают в этом декабре. В преддверии выхода серий предлагаем рассмотреть десять новых образов главной героини - Кэрри Брэдшоу.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Getty Images

Платье - Oscar de la Renta

Сумка - Paco Rabanne

Обувь - Celine

Украшения - Fred Leighton

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Getty Images

Обувь - Saint Laurent

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Getty Images

Платье - L'Wren Scott

Обувь - SJP by Sarah Jessica Parker

Сумка - винтаж из магазина Хелены Кристенсен

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Getty Images

Обувь - Manolo Blahnik

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Getty Images

Обувь - Duchessa Gardini

Сумка - Christian Louboutin

Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон / © Getty Images
Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон / Getty Images

Сумка - Fendi

Обувь - Gianvito Rossi

Пальто - винтаж

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сумка - Sonia Rykiel

Туфли - Isabel Marant

Пальто - London Fog

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Getty Images

Платье - Oscar de la Renta

Туфли - Roger Vivier

Съемки And Just Like That... / © Getty Images
Съемки And Just Like That... / Getty Images

Туфли - AQUAZZURA

Комбинезон - Gap

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Getty Images

Обувь - AQUAZZURA (вероятно)

Читайте также:

Следующая публикация