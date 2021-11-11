Еще 10 образов новой Кэрри Брэдшоу, которые мы уже успели рассмотреть

Продолжение сериала "Секс в большом городе" уже совсем не за горами, ведь премьеру шоураннеры обещают в этом декабре. В преддверии выхода серий предлагаем рассмотреть десять новых образов главной героини - Кэрри Брэдшоу.
Платье - Oscar de la Renta
Сумка - Paco Rabanne
Обувь - Celine
Украшения - Fred Leighton
Обувь - Saint Laurent
Платье - L'Wren Scott
Обувь - SJP by Sarah Jessica Parker
Сумка - винтаж из магазина Хелены Кристенсен
Обувь - Manolo Blahnik
Обувь - Duchessa Gardini
Сумка - Christian Louboutin
Сумка - Fendi
Обувь - Gianvito Rossi
Пальто - винтаж
Сумка - Sonia Rykiel
Туфли - Isabel Marant
Пальто - London Fog
Платье - Oscar de la Renta
Туфли - Roger Vivier
Туфли - AQUAZZURA
Комбинезон - Gap
Обувь - AQUAZZURA (вероятно)
Читайте также:
- Она надевала его дважды: история знаменитого "газетного" платья Кэрри Брэдшоу
- От Уитни Хьюстон до Кэрри Брэдшоу: история роскошного платья с гибискусом из "Секса в большом городе"
- Перья и пышная юбка: история свадебного образа Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"
- Находка за 5 долларов: история знаменитой белой пачки Кэрри Брэдшоу
- Нежно, красиво и дорого: кто придумал розовое асимметричное платье Кэрри Брэдшоу