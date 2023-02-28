1230 часов работы, 190 роз и одна примерка: как создавалось розовое платье Зендеи для красной дорожки

Этот один из тех нарядов, который войдет в историю моды.

В минувшие выходные в Калифорнии прошла 29-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров. Одним из самых ярких и оригинальных нарядов мероприятия стало нежно-розовое платье 26-летней актрисы Зендеи.

Зендея / Фото: Associated Press

Это платье единственное в своем роде, разработанное специально для девушки креативным директором Модного дома Valentino Пьером Паоло Пиччьоли.

У наряда не было бретелек, а нижняя часть выполнена в фасоне "русалка", юбка имела длинный шлейф и была расшита шелковыми розами. Всего цветов на платье было пришито 190.

Зендея / Фото: Associated Press

Наряд называется Rose Roses, сделан он полностью вручную, а процесс создания занял у мастеров 1230 часов работы.

Процесс создания платья Зендеи / Фото: instagram.com/pppiccioli

Всего в создание наряда было вовлечено 42 человека и проводилась только одна примерка в Риме. На одну розу мастера тратили по 5 часов. Деталями создания наряда на своей странице в Instagram поделился Пьер Паоло Пиччьоли.

Процесс создания платья Зендеи / Фото: instagram.com/pppiccioli

Процесс создания платья Зендеи / Фото: instagram.com/pppiccioli

Процесс создания платья Зендеи / Фото: instagram.com/pppiccioli

Процесс создания платья Зендеи / Фото: instagram.com/pppiccioli

Процесс создания платья Зендеи / Фото: instagram.com/pppiccioli

Процесс создания платья Зендеи / Фото: instagram.com/pppiccioli

Процесс создания платья Зендеи / Фото: instagram.com/pppiccioli

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