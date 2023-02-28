1230 часов работы, 190 роз и одна примерка: как создавалось розовое платье Зендеи для красной дорожки

Этот один из тех нарядов, который войдет в историю моды.
В минувшие выходные в Калифорнии прошла 29-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров. Одним из самых ярких и оригинальных нарядов мероприятия стало нежно-розовое платье 26-летней актрисы Зендеи.
Это платье единственное в своем роде, разработанное специально для девушки креативным директором Модного дома Valentino Пьером Паоло Пиччьоли.
У наряда не было бретелек, а нижняя часть выполнена в фасоне "русалка", юбка имела длинный шлейф и была расшита шелковыми розами. Всего цветов на платье было пришито 190.
Наряд называется Rose Roses, сделан он полностью вручную, а процесс создания занял у мастеров 1230 часов работы.
Всего в создание наряда было вовлечено 42 человека и проводилась только одна примерка в Риме. На одну розу мастера тратили по 5 часов. Деталями создания наряда на своей странице в Instagram поделился Пьер Паоло Пиччьоли.
Читайте также: