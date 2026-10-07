13-летняя дочь Кэри Расселл впервые появилась на публике вместе с мамой на показе Louis Vuitton

Кэри Расселл и её дочь Вилла / © Getty Images

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Актриса Кэри Расселл пришла на показ Louis Vuitton в Париже вместе со своей 13-летней дочерью Виллой, которая редко появляется на публике. Они позировали перед фотографами в Париже возле Лувра и привлекли к себе много внимания.

Кэри выбрала для мероприятия белую блузку с высоким воротником и структурированную чёрную мини-юбку. Волосы она собрала в «небрежный» пучок. Образ дополнили чёрные туфли на шпильке с заострённым носком и классическая сумка Louis Vuitton с фирменным монограммным принтом и золотой цепочкой.

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Девушка же появилась на мероприятии в красно-розовом комплекте, состоящем из укороченного жакета с длинными рукавами и юбки с декоративными пуговицами. К образу 13-летняя девушка подобрала небольшую стеганую красную сумку и чёрные туфли с заострённым носком, а волосы собрала в хвост.

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Кэри Расселл и её дочь / © Getty Images

Расселл родила Виллу в отношениях с Шейном Дири, и у них также есть 19-летний сын Ривер. Пара рассталась в 2013 году, после чего актриса начала отношения со своим коллегой по сериалу «Американцы» Мэтью Рисом. Вместе они воспитывают 10-летнего сына Сэма.

Появление Виллы на показе Louis Vuitton стало её первым крупным публичным выходом. Ранее Кэри Расселл старалась держать детей как можно дальше от внимания прессы.

Также в Париже дебютировала 16-летняя дочь Хайди Клум — Лу, а Джулианна Мур пришла на показ Messika с дочерью Лив.

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