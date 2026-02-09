14-летняя и 7-летняя дочери Бейонсе пришли на Супербоул с отцом

Блю Айви Картер / © Associated Press

Реклама

Для семьи Бейонсе Супербоул уже стал семейным событием, ведь они каждый год приходят на это спортивное шоу, чтобы болеть за любимую команду.

В этом году на стадионе в Калифорнии певица не появилась, однако под прицел папарацци попал ее муж Джей-Зи и две их дочери — 14-летняя Блу Айви и 7-летняя Руми.

Блю Айви, Руми и Джей-Зи / © Associated Press

Блю Айви и Руми / © Associated Press

Особое внимание привлекла Блу, ведь она уже активно демонстрирует, что стиль имеет как у своей мамы-суперзвезды. Девушка-подросток пришла на Супербоул в куртке от Off-White стоимость которой 3895 долларов, джинсах, фатболке и сапогах Timberland.

Реклама

Блю Айви и Джей-Зи / © Associated Press

Блю Айви и Джей-Зи / © Associated Press

Лук Блу дополнила очками, сумкой от Balenciaga, большим количеством золотых украшений и макияжем. Волосы она заплела в косички у корней и распустила.

Также внимание привлек и маникюр 14-летней Картер, ведь ее ногти были очень длинными и с ярким дизайном с сердечками и стразами.

Блю Айви / © Associated Press

Напомним, что хедлайнером на Супербоуле этого года был пуэрториканский певец Bad Bunny, который привлек внимание своим образом от Zara.