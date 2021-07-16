15 интересных фактов о фильме "Блондинка в законе"

Эль Вудс сразу же покорила наши сердца своей розовой одеждой и милой собачкой. Предлагаем немного интересных фактов об этом хите нулевых.

В этом году комедии, которая прославила молодую Риз Уизерспун, "Блондинка в законе" исполнилось 20 лет. За эти годы фильм завоевал сердца миллионов зрителей и стал культовым.

Риз сыграла в картине милую красотку по имени Эль Вудс, которая обожала моду, розовый цвет и своего чихуахуа Великана. Фильм "Блондинка в законе" разрушил стереотипное мнение о блондинках и помог многим девушкам обрести уверенность в себе, никогда не сдаваться и смело идти за мечтой.

1. Фильм основан на книге Аманды Браун, которую она написала по личному опыту. Аманда сама училась в Стэнфордской юридической школе и страшно увлекалась модой и любила розовый, по словам писательницы, она даже написала "Блондинку" на розовой бумаге ручкой с розовым пушком. Идея создания книги пришла из писем, которые Аманда Браун написала домой.

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2. Первый сценарий "Блондинки в законе" был резким и непристойным в духе "Американского пирога", но впоследствии было решено изменить сюжет и добавить несколько персонажей, например, маникюршу Полет.

3. На главную роль в фильме также рассматривались актрисы Шарлиз Терон, Гвинет Пэлтроу, Алисия Сильверстоун, Кэтрин Хейгл, Кристина Эпплгейт, Милла Йовович, Дженнифер Лав Хьюитт и даже Бритни Спирс. Однако в конечном результате было решено, что лучше Риз эту роль никто не сыграет. Кроме нее сценарий больше никому не присылали.

4. Перед началом съемок Риз Уизерспун решила понаблюдать за студентками, поэтому две недели провела с девушками из женского общества. Она даже пошла с некоторыми на ужин, где пошутила, что проводит "антропологическое исследование".

5. По роману, на основе которого снят фильм, главная героиня Элли Вудс учится в Стэнфорде, но университет не дал согласия на съемки, потому что в одной из сцен к героине пристает профессор. На съемки в конце концов согласился Гарвард.

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6. В начале фильма есть сцена, где героиня Уизерспун расчесывает волосы. На самом деле в кадре нам показали не Риз, потому что на тот момент она была в Лондоне на съемках картины "Как важно быть серьезным". Вместо нее снималась в этой сцене дублерша.

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7. Актер Мэтт Дэвис, сыгравший в фильме Уорнера, был по-настоящему влюблен в Риз. В конце концов он признался Уизерспун в своих чувствах, и она ответила, что это мило, но они должны вернуться к работе.

8. Любимого чихуахуа Эль Вудс Великана на самом деле звали Муни. Он умер 10 марта 2016-го в возрасте восемнадцати лет.

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9. Риз получила роль в "Блондинке в законе" вскоре после родов, поэтому Metro-Goldwyn-Mayer наняли личного тренера, чтобы помочь ей сбросить вес, который она набрала во время беременности. Когда работа над фильмом началась, ее дочь Ава часто бывала у мамы на съемках.

Риз Уизерспун с дочкой / Getty Images

10. Сцена "вниз и ап", где Эль показывала Полет, как привлечь внимание парня, была придумала создателями сериала в баре во время мозгового штурма. Изначально это должен был быть полноценный музыкальный номер, но в результате его сократили.

Саму же Риз после выхода сериала настолько часто просили показать свой трюк, что она шутила по этому поводу: "У меня такое чувство, что я буду делать изгибы и щелчки, пока мне не исполнится 95".

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11. За свою игру в фильме Риз Уизерспун получила гонорар в 2,5 миллиона долларов, который был самым большим на тот момент в ее карьере. Зато в продолжении "Блондинка в законе - 2" актриса заработала около 15 миллионов.

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12. Риз оставила себе все наряды из фильма. Главным образом она сделала это для того, чтобы их не продавали в интернете.

13. Внимательные поклонники посчитали, что Уизерспун сменила в фильме 40 разных причесок.

14. Хотя действие фильма в основном проходило в Гарвардском университете, сцены в кампусе снимались в Южно-Калифорнийском университете, Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, Калифорнийском технологическом институте и средней школе Роуз-Сити в Пасадене, штат Калифорния.

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15. По словам Риз, фильм "Блондинка в законе" вдохновил многих девушек пойти учиться на юридический факультет.

"Ко мне подходили молодые женщины и говорили: "Я пошла в юридический институт из-за Эль Вудс". Очень невероятно видеть, как долго могут длиться фильмы и насколько они важны для молодежи, поколение за поколением", - сказала актриса в одном из интервью.

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