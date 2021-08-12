15 образов Беллы Хадид: модель рассказала, какое платье ее смущает и какое увидела во сне

Предлагаем рассмотреть наряды и стиль одной из самых востребованных моделей в мире еще раз.

Белла Хадид появилась в коротком ролике Vogue и рассказала о 15 своих образах. Также девушка поведала несколько интересных фактов о себе, семье и вещах, которые выбирала. Некоторые из образов имеют интересную истории, некоторые были спонтанным выбором для прогулки. Еще 24-летняя девушка рассказала о неуверенности, которую чувствовала, когда начинала свою карьеру в 2015 году, и вспомнила, как нервничала, появляясь перед камерами.

2015, Met Gala

Маленькое черное платье Topshop с цветком девушка надела на свой первый в жизни Met Gala. Почему она выбрала именно это платье, не знает, но рассказала интересный факт о том образе. Оказывается, перед мероприятием, на одной из примерок Белла поняла, что у нее нет обуви, поэтому сама поехала в Saint Laurent и купила золотые туфли на платформе, которые хранит до сих пор.

2015 год Met Gala / Associated Press

2016, Каннский кинофестиваль

Образ, в котором в тот день появилась Белла, стал одним из самых известных в истории красных дорожек. Девушка появилась в сексуальном красном платье с глубоким декольте и невероятным разрезом сбоку. Создал платье французский модельер Александр Вoтье.

В видео Белла призналась, что очень нервничала из-за этого платья, ведь оно было довольно сексуальным и много камер были направлены на нее. Поскольку у наряда был высокий разрез, произошла одна ошибка - она немного показала нижнее белье на ступеньках. Девушка призналась, что до сих пор стесняется того момента.

Со слов модели, именно в Каннах возникло ее альтер эго, которую она назвала Белиндой. Эта Белинда сексуальна и эффектна, то есть полная противоположность Беллы.

Белла Хадид, / Associated Press

2016, Milan Fashion Week показ Fendi

Вспоминая тот показ, Белла говорит, что люди смеются над ней из-за того, что она никогда не улыбается. Но, как оказалось, в то время девушке было плохо морально и физически, поэтому выглядела она очень грустной на этом фото, хотя на самом деле была счастлива, ведь это было ее первое шоу Fendi, и еще живой Карл Лагерфельд в последнюю минуту попросил ее закрыть показ.

После показа она расплакалась, ведь это был прекрасный момент в ее жизни, и платье, в котором она закрывала показ, тоже было великолепным.

Белла Хадид / Getty Images

2016, Vogue Italian Cover

Это была первая обложка Белля для итальянского Vogue. Фото сделал Стивен Майзел. Изначально это должна была быть съемка для одного фото, но после ей позвонил агент и сообщил, что Стивен хочет, чтобы Белла пришла еще раз. Когда девушка зашла в студию, вокруг были огромные ее портреты, стилисты одели ее в Prada и сняли напротив ее же портрета. Фото делали всего 10 минут, а через несколько месяцев вышла эта обложка, которая стала сюрпризом и для Беллы, и для ее агента.

2018, Met Gala

В тот раз Белла опять появилась на Met Gala, но уже в наряде от бренда Chrome Hearts. Она рассказала, что это был ее самый любимый лук для этого мероприятия, а создал его английский модельер Гарет Пью. Интересно, что длинная черная фата была вшита Белле просто в волосы. В тот вечер она чувствовала себя очень красивой и сексуально в этом черном наряде с крестами и шлейфом-фатой.

Белла Хадид на Met Gala 2018 в наряде Chrome Hearts / Associated Press

Белла Хадид на Met Gala 2018 в наряде Chrome Hearts / Associated Press

2019, Paris Fashion Week Mugler, показ осень-зима 2020

В 2019 году Белла впервые работала с креативным директором бренда Mugler - американским дизайнером Кейси Кэдуолладером.

Белла Хадид / Associated Press

2020, Paris Fashion Week

В синем топе с монограммой и брюках Белла посетила показ мужской моды Louis Vuitton. Наряд она придумала сама, и самое забавное в нем то, что топ похож на мужской пояс, но этот образ ей очень нравился, ведь он был сексуальным, показывал много тела.

Белла Хадид / Getty Images

2020, Paris Fashion Week

В Париже Белла продефилировала в эффектном белом свадебном наряде от Вивьен Вествуд на показе женской коллекции осень-зима 2020-2021 Ready-to-Wear. Девушка призналась, что для нее была бы честь, если бы однажды, когда она выйдет замуж, ее свадебное платье создавали именно Вивьен.

Белла Хадид / Associated Press

2020, Vogue

Во время карантина Белла снималась в фотосессии для Vogue со своей сестрой Джиджи на ферме. В то время девушка жила с родителями сестрой и братом и опять ощутила себя 16-летним подростком и рассказала, что в детстве всегда чувствовала себя изгоем в семье. По словам Беллы, она от природы натуральна блондинка, как Джиджи и Анвар, но всегда хотела отличаться, поэтому перекрасила волосы в темный.

2020, Нью-Йорк

В этом образе Белла просто вышла купить сэндвич, чтобы перекусить, но попала под прицел папарацци.

Белла Хадид / Getty Images

2020, Нью-Йорк

В этом наряде она возвращалась с работы, но, как оказалось, вещи на девушке не обычные. Брюки подарила ей Стелла Даллас, пиджак у Беллы еще со школы, а жилетка принадлежала ранее ее отцу. А вот туфли Белла подарила Грейс Коддингтон.

Белла Хадид / Getty Images

2021, Givenchy

На этом фото Белла в великолепном платье от Givenchy, созданном Мэттью Уильямсом, и ей очень нравилось, что на платье есть вырезы для пальцев.

2021, Канны Jean Paul Gaultier

Белла рассказала, что рассматривала платье, в котором Наоми Кэмпбелл дефилировала во время кутюрной коллекции 2002 года и после этого оно ей приснилось, поэтому она позвонила своему другу, работавшему в Модном доме Жана-Поля Готье и поинтересовалась, где это платье сейчас. Как оказалось, наряд выставлен в музее. Но позже, в тот же день, Белле сообщили, что создадут для нее точную копию наряда за шесть дней, чтобы она смогла появиться в нем на красной дорожке.

Белла Хадид / Associated Press

Белла Хадид / Associated Press

Белла Хадид / Associated Press

2021, Канны Schiaparelli

Она всегда знала, что наденет это платье, как только впервые его увидела. Но вот только немного беспокоилась о том, как оно будет держаться. Как оказалось, платье сшито с плотной ткани и в нем было немного жарко.

Белла Хадид / Associated Press

Чувствовала Белла себя в наряде странно, ведь грудь бала полностью обнажена, но она взяла себя в руки просто сделала это. Кстати, украшение на груди не было таким тяжелым, как может показаться.

Белла Хадид / Associated Press

2021, Канны

Этот образ Белла полностью купила сама и сочетала его с серьгой Chopard.

Как оказалось, несмотря на то, что Белла из довольно богатой семьи, в детстве у нее не было ничего дизайнерского и мама не разрешала ей покупать дорогие вещи. Первая пара лубутенов у нее появилась, когда она закончила среднюю школу.

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

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Белла Хадид в объективах папарацци (22 фото)

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