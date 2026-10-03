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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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16-летняя дочь Моники Беллуччи в джинсах и бомбере посетила фэшн-мероприятие в Париже

Девушка строит свою модельную карьеру и уже самостоятельно выходит в свет.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Леони Кассель

Леони Кассель / © Getty Images

16-летняя Леони Кассель, младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, посетила презентацию новой коллекции бренда Roger Vivier в Париже, которая состоялась в рамках Недели моды.

Юная модель появилась на мероприятии в черном утягивающем боди, потертых джинсах и кожаном бомбере. Свой образ она дополнила остроносыми туфлями с пряжками и клатчем с тиснением под крокодила.

Леони Кассель / © Getty Images

Леони Кассель / © Getty Images

Волосы девушка оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на пышным ресницах.

Напомним, Леони родилась в 2010 году в Риме. Она младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, которые были женаты с 1999 по 2013 год. Ее старшая сестра Дева Кассель также строит карьеру в модельной индустрии и уже сотрудничала с ведущими модными брендами.

Для Леони этот год стал важным началом модельной карьеры. В июле 2026 года она дебютировала на подиуме, открыв показ Dolce & Gabbana Alta Moda в Таормине на Сицилии. И теперь 16-летняя Кассель все чаще появляется на светских мероприятиях и в фотосессиях для глянца. Недавно она снялась для французского журнала Numéro.

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