17 лет вместе: Кристен Пазик трогательно поздравила Андрея Шевченко с годовщиной

Они написала друг другу красивые любовные послания и поделились фото.

Американская модель Кристен Пазик поздравила своего мужа, главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко, с годовщиной свадьбы. 14 июля пара отпраздновала 17 лет в браке. За эти годы у них родилось четверо сыновей.

В честь важного дня Кристен поделилась в соцсетях романтичными черно-белыми снимками с мужем и трогательно подписала их.

"Поздравляю с годовщиной моего единственного и неповторимого. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Я люблю тебя", - написала Кристен.

Также жену поздравил и Шевченко. Он тоже опубликовал на своих страницах пост с нежными словами и красивое фото, на котором позировал с возлюбленной на фотоне воды.

"С 17-летием, моя любовь. Спасибо, что делаешь каждое мгновение вместе особенным и спасибо, что ты всегда рядом, я всегда буду рядом с тобой. Люблю тебя", - написал спортсмен.

Кстати, также годовщину счастливого брака в этом месяце отпраздновала еще одна красивая пара - Дэвид и Виктория Бекхэм. 4 июля их браку исполнилось 22 года, и у них тоже родилось четверо прекрасных детей.

Виктория Бекхэм / Associated Press

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