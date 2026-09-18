18-летняя дочь Джессики Альбы поступила в Йель и показала свою комнату в общежитии

Джессика Альба с дочерью Хонор

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18-летняя Хонор Уоррен, старшая дочь Джессики Альбы и ее бывшего мужа Кэша Уоррена, начала учебу в Йельском университете. Девушка показала поклонникам, как выглядит ее новое жилье в престижном американском вузе.

Хонор опубликовала в Instagram несколько кадров и видео с переезда. На снимках можно рассмотреть ее одноместную комнату с кроватью, письменным столом и местами для хранения вещей. Рядом с комнатой находится общее пространство, где стоят диван, кресла и холодильник.

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Отметим, в Йеле девушка будет изучать английский язык и кинематограф. Интересно, что ее отец Кэш Уоррен также учился в этом университете.

Для Джессики Альбы переезд дочери стал эмоциональным событием. Перед началом учебы актриса признавалась, что пока не до конца осознала, что Хонор покидает дом. Кроме того, мать и дочь сделали одинаковые татуировки — глаз над символом бесконечности, которые должны напоминать им об их связи.

Джессика Альба с дочерью Хонор

Джессика Альба с дочерью Хонор

Теперь Хонор начинает самостоятельную жизнь вдали от семьи. А Джессика, судя по ее реакции на фотографии дочери, продолжает внимательно следить за ее первым студенческим опытом.

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