18-летняя дочь-модель Николь Кидман вышла на подиум Valentino

Сандэй Роуз Кидман-Урбан / © Getty Images

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18-летняя Сандэй Роуз Кидман-Урбан продолжает активно строить карьеру в модельном бизнесе. Дочь Николь Кидман и Кита Урбана вышла на подиум показа Valentino коллекции весна-лето 2027, который состоялся в Париже. Она стала одной из моделей шоу Antibiblioteca Алессандро Микеле.

Сандэй Роуз Кидман-Урбан / © Getty Images

Девушка представила на подиуме роскошное бархатное платье с глубоким вырезом ниже пупка и шлейфом из плиссированной ткани. Ее образ дополняли эффектное многоярусное ожерелье с камнями, бисером и жемчугом, крупные длинные серьги и контрастные перчатки темно-малинового цвета.

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Показ прошел в исторической парижской библиотеке Sainte-Geneviève. Саму коллекцию Микеле посвятил концепции «антибиблиотеки» — пространству книг, которые человек еще не прочитал, но которые открывают перед ним новые возможности. Гостям показа также предложили принести с собой книгу, чтобы после мероприятия передать ее в публичные библиотеки.

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Напомним, Сандэй Роуз начала модельную карьеру в 2024 году, когда дебютировала на подиуме Miu Miu. С тех пор она успела выйти на показы Dior, Dries Van Noten и других известных Домов, постепенно превращаясь из дочери знаменитых родителей в востребованную молодую модель.

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