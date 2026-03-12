19-летняя актриса в прозрачной юбке с цветами застенчиво позировала на церемонии

Приа Фергюсон / © Getty Images

В Лос-Анджелесе состоялась церемонию вручения наград ESSENCE Black Women In Hollywood Awards 2026. Наше внимание привлекла юная звезда сериала «Очень странные дела» — актриса Приа Фергюсон, которая застенчиво позировала перед фотографами.

Девушка появилась на мероприятии в пикантном образе. На ней был нежно-розовый наряд, украшенный цветочными аппликациями и вышивкой из пайеток. Он состоял из кроп-топа без бретелек, который обнажал ее живот, и прозрачной юбки А-силуэта из органзы и с поясом. Аутфит Приа дополнила светло-розовыми туфлями с блестками.

Приа Фергюсон / © Getty Images

У Фергюсон была аккуратная укладка лонг-боб, макияж с глянцевым блеском и коричневой подводкой на губах, а также нежно-розовый маникюр. Шею Приа украсила бриллиантовым колье, а руки — кольцами с камнями.