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- Шоу-бизнес
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Вся в дедушку: 19-летняя внучка Дональда Трампа переборщила с загаром и бронзером
Гламурный образ девушки привлек много внимания, но дело было не в платье.
Внучка Дональда Трампа — 19-летняя Кай Трамп— посетила церемонию вручения премии ESPY Awards в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Девушка, увлекающаяся гольфом, как и её дедушка-президент, выбрала для своего появления отнюдь не лаконичный образ.
Кай надела золотое гламурное вечернее платье с декольте и тонкими бретелями, расшитое бисером и стразами. Платье имело прямой силуэт, а помимо декора его также украшал высокий разрез.
Образ Кай дополнили золотые босоножки и изысканные украшения с бриллиантами, украшавшие её шею и уши.
Однако главным в этом образе звезды всё же стал оттенок её кожи — Кай явно переборщила с автозагаром и бронзером, которые нанесла на тело, поэтому её кожа заметно выделялась.
В новом образе девушка стала очень похожа на своего дедушку-президента.