ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
588
Время на прочтение
1 мин

Вся в дедушку: 19-летняя внучка Дональда Трампа переборщила с загаром и бронзером

Гламурный образ девушки привлек много внимания, но дело было не в платье.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Кай Трамп

Кай Трамп / © Associated Press

Внучка Дональда Трампа — 19-летняя Кай Трамп— посетила церемонию вручения премии ESPY Awards в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Девушка, увлекающаяся гольфом, как и её дедушка-президент, выбрала для своего появления отнюдь не лаконичный образ.

Кай надела золотое гламурное вечернее платье с декольте и тонкими бретелями, расшитое бисером и стразами. Платье имело прямой силуэт, а помимо декора его также украшал высокий разрез.

Кай Трамп / © Associated Press

Кай Трамп / © Associated Press

Образ Кай дополнили золотые босоножки и изысканные украшения с бриллиантами, украшавшие её шею и уши.

Однако главным в этом образе звезды всё же стал оттенок её кожи — Кай явно переборщила с автозагаром и бронзером, которые нанесла на тело, поэтому её кожа заметно выделялась.

Кай Трамп / © Associated Press

Кай Трамп / © Associated Press

В новом образе девушка стала очень похожа на своего дедушку-президента.

Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп / © Associated Press

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
588
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie