Вся в дедушку: 19-летняя внучка Дональда Трампа переборщила с загаром и бронзером

Кай Трамп / © Associated Press

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Внучка Дональда Трампа — 19-летняя Кай Трамп— посетила церемонию вручения премии ESPY Awards в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Девушка, увлекающаяся гольфом, как и её дедушка-президент, выбрала для своего появления отнюдь не лаконичный образ.

Кай надела золотое гламурное вечернее платье с декольте и тонкими бретелями, расшитое бисером и стразами. Платье имело прямой силуэт, а помимо декора его также украшал высокий разрез.

Кай Трамп / © Associated Press

Образ Кай дополнили золотые босоножки и изысканные украшения с бриллиантами, украшавшие её шею и уши.

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Однако главным в этом образе звезды всё же стал оттенок её кожи — Кай явно переборщила с автозагаром и бронзером, которые нанесла на тело, поэтому её кожа заметно выделялась.

Кай Трамп / © Associated Press

В новом образе девушка стала очень похожа на своего дедушку-президента.

Дональд Трамп / © Associated Press

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