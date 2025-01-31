20 лет хита "Двічі в одну річку не ввійдеш": проект KOLABA презентовал обновленную песню Юлии Рай

Два десятилетия проходит со времени создания культовой песни Юлии Рай "Річка" ("Двічі в одну річку не ввійдеш"), которая в 2000-х стала настоящим символом новой украинской эстрады.

Музыкальный проект KOLABA к 20-летию хита "Річка" Юлии Рай представил ее обновленную версию.

"20 лет назад песня "Двічі в одну річку не ввійдеш" зажгла сердца и стала символом своего времени. Она звучала повсюду — от кассетных плееров до первых мобильных. Но до сих пор не потеряла свою магию. Поэтому вместе с Юлией Рай мы дарим хиту новое дыхание", – поделились участники проекта KOLABA (львовянин Андрей Павлеса и полтавчанин Владислав Крипак).

Музыкальный проект KOLABA

Автор "Річки", певица Юлия Рай вспоминает, что написала свой хит, когда ей было 16 лет. На создание песни ее вдохновила безответная любовь к парню, который даже не подозревал, что стал музой. А наиболее цитируемая строка из композиции – это интерпретация известного изречения древнегреческого философа Гераклита: "Нельзя дважды войти в одну и ту же реку".

В 2006 году композиция вошла в студийный альбом Юлии Рай под названием "Річка". Два десятилетия хит не терял своей популярности. Его перепевали другие исполнители. А в 2024 году именно оригинальная версия песни стала саундтреком к сериалу "Никто не идеален" на канале "1+1".

"Прошлое остается позади, но музыка позволяет нам проживать чувства снова и снова. В новой версии "Річки" мы с Юлией Рай добавили песни трендового звучания и молодежного вайба. Но главный месседж оставили: важно не оглядываться, а двигаться вперед. Надеемся, эта история найдет отклик в новом поколении, которое именно сейчас переживает острую палитру всех эмоций, что дарит нам любовь", – рассказал проект KOLABA.

Напомним, ранее музыкальный проект KOLABA дал второе дыхание таким украинским хитам: "А липи цвітуть" Иво Бобула, "Горобина ніч" Оксаны Билозир, "Хрещатик" и "День народження" Павла Зиброва, "Красива жінка незаміжня" Аллы Кудлай. Новые версии этих бессмертных шлягеров собрали миллионные просмотры на YouTube канале KOLABA.

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