- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 280
- Время на прочтение
- 1 мин
20-летняя дочь Мэтта Деймона появилась на модном мероприятии в изысканном вязаном платье с бахромой
Девушка дебютировала на престижном мероприятии, чтобы продвигать свою начинающуюся карьеру модели.
В Нью-Йорке состоялась ежегодная церемония CFDA Fashion Awards 2026, на которой проходит награждение в сфере моды; организатором мероприятия выступает Совет американских модельеров. Её часто называют «Оскаром американской моды», ведь это одно из самых престижных событий в индустрии моды-индустрии, и в этом году на мероприятии дебютировала восходящая звезда мира шоу-бизнеса — 20-летняя Изабелла — дочь актёра Мэтта Деймона.
Изабелла, которая недавно подписала контракт с модельным агентством IMG Models, выглядела потрясающе в белом вязаном крючком платье с бахромой. Наряд девушка дополнила высокой причёской и модным макияжем в коричневой гамме, а также крупными золотыми серьгами.
Она посетила мероприятие вместе с отцом. 56-летний актёр надел изысканный и идеально скроенный чёрный костюм с двубортным пиджаком, который он сочетал не с классической белой рубашкой, а с чёрной водолазкой.
Изабелла — одна изчетырёх дочерей Метта и Лучианы Баррозо. Супруги также воспитывают 27-летнюю Алексию, 17-летнюю Джию и 15-летнюю Стеллу.