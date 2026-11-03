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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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20-летняя дочь Мэтта Деймона появилась на модном мероприятии в изысканном вязаном платье с бахромой

Девушка дебютировала на престижном мероприятии, чтобы продвигать свою начинающуюся карьеру модели.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Мэтт Деймон с дочерью Изабеллой

Мэтт Деймон с дочерью Изабеллой / © Associated Press

В Нью-Йорке состоялась ежегодная церемония CFDA Fashion Awards 2026, на которой проходит награждение в сфере моды; организатором мероприятия выступает Совет американских модельеров. Её часто называют «Оскаром американской моды», ведь это одно из самых престижных событий в индустрии моды-индустрии, и в этом году на мероприятии дебютировала восходящая звезда мира шоу-бизнеса — 20-летняя Изабелла — дочь актёра Мэтта Деймона.

Изабелла Деймон / © Associated Press

Изабелла Деймон / © Associated Press

Изабелла, которая недавно подписала контракт с модельным агентством IMG Models, выглядела потрясающе в белом вязаном крючком платье с бахромой. Наряд девушка дополнила высокой причёской и модным макияжем в коричневой гамме, а также крупными золотыми серьгами.

Она посетила мероприятие вместе с отцом. 56-летний актёр надел изысканный и идеально скроенный чёрный костюм с двубортным пиджаком, который он сочетал не с классической белой рубашкой, а с чёрной водолазкой.

Изабелла и Мэтт Дэймони / © Associated Press

Изабелла и Мэтт Дэймони / © Associated Press

Изабелла — одна изчетырёх дочерей Метта и Лучианы Баррозо. Супруги также воспитывают 27-летнюю Алексию, 17-летнюю Джию и 15-летнюю Стеллу.

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