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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
328
Время на прочтение
1 мин

20-летняя дочь супермодели Клаудии Шиффер сверкнула пышными формами в обтягивающем платье

Дочь известной немки поделилась в Сети своим луком.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Клаудия Шиффер с дочкой

Клаудия Шиффер с дочкой

54-летняя супермодель 90-х – Клаудия Шиффер – мать троих детей. Вместе с мужем – режиссером Мэттю Воном – она воспитывает сына Каспера и дочерей Клементину и Козиму.

Старшая дочь модели с раннего детства была связана с миром моды – в младенчестве она вместе с матерью появилась на обложке немецкого Vogue. Поэтому закономерно, что Клементина решила пойти по стопам своей знаменитой мамы-суперзвезды и тоже стать моделью. Девушка не очень активно ведет свой Instagram, но иногда все же делится там своими луками.

Так, на новых фото Клементина позировала в молочном обтягивающем платье, которое эффектно подчеркнуло ее пышный бюст.

instagram.com/clementinevaughn

instagram.com/clementinevaughn

Помимо моделинга девушка интересуется искусством и фотографией и стремится развивать свои творческие способности в этих областях тоже.

instagram.com/clementinevaughn

instagram.com/clementinevaughn

Ранее, напомним, супермодель Клаудия Шиффер снялась в фотосессии со своей дочерью-моделью. На обложке глянца они позировали в нарядах и аксессуарах от Balenciaga.

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Дата публикации
Количество просмотров
328
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