20 образов новой Кэрри, которые мы уже успели рассмотреть

Уже в декабре выйдет продолжение любимого сериала, поэтому предлагаем посмотреть оригинальные наряды главной героини, которыми она будет нас удивлять.
Кэрри Брэдшоу - одна из самых ярких киногероинь всех времен и каждое появления Сары Джессики Паркер в ее роли было для любителей сериала "Секс в большом городе" настоящим экскурсом в историю моды и брендов. Актриса всегда появлялась в эклектических и оригинальных вещах, которые, казалось бы, совершенно не сочетаются друг с другом, но на Саре Джессике они выглядели действительно эффектно.
Сейчас же в Нью-Йорке снимается продолжение любимой всеми истории, но в этот раз сериал будет называться And Just Like That... ("И просто так…"), в нем появятся актеры с оригинального шоу, а Сара Джессика будет по-прежнему удивлять своими луками. Мы собрали 20 ярких нарядов, в которых актрису уже успели заметить на съемочной площадке, некоторые из них винтажные, а другие именитых брендов, поэтому предлагаем рассмотреть эти образы звезды поближе.
Платье - Batsheva
Очки - Jimmy Choo
Платье - Falguni Shane Peacock India
Обувь - AQUAZZURA
Платье - Norma Kamali
Блейзер - Max Mara
Обувь - AQUAZZURA
Шляпа - Larose Paris
Мюли - Malone Souliers (предположительно)
Костюм - Gucci
Туфли - Manolo Blahnik
Обувь - Saint Laurent
Сумка - Fendi
Рубашка - Ralph Lauren
Браслет - Fry Powers
Сумка - Fendi
Обувь - Chanel
Платье - Judy Hornby
Обувь - Miu Miu
Шляпа - Rodney Patterson
Аксессуары - Marlo Laz
Обувь - Terry de Havilland
Платье - Forever 21
Сумка - Balenciaga X Gucci
Сумка - Rebecca Moses
Боди - Capezio
Юбка - Carolina Herrera
Ювелирные изделия - Rosa de la Cruz London
Обувь - Duchessa Gardini
Туфли - Manolo Blahnik
Сумка - Boccelli
Кольцо - Fry Powers
Платье - Carolina Herrera
Пояс - Streets Ahead USA
Обувь - Manolo Blahnik
Ювелирные изделия - Fry Powers
Комбинезон - Claude Montana
Обувь - Saint Laurent
Кошелек - Lewis
Жакет - Dries Van Noten
Шляпа - Monrowe
Обувь - Celine
Ожерелье и кольцо - Fry Powers
Браслет - Parts of Four
Юбка - Norma Kamali
Накидка - Flora Kung
Сумка - Paco Rabanne
Обувь - Jimmy Choo
Туфли - Saint Laurent
Обувь - Tomo Koizumi x Emilio Pucci
Блейзер и комбинезон - Norma Kamali Madras
Обувь - Chloe
Аксессуары - Marlolaz Jewelry, Mykita
Блуза - Betty Hanson
Юбка - ALAÏA
Сабо - Swedish Hasbeens
Читайте также:
Она надевала его дважды: история знаменитого "газетного" платья Кэрри Брэдшоу
От Уитни Хьюстон до Кэрри Брэдшоу: история роскошного платья с гибискусом из "Секса в большом городе"
Перья и пышная юбка: история свадебного образа Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"
Находка за 5 долларов: история знаменитой белой пачки Кэрри Брэдшоу
Нежно, красиво и дорого: кто придумал розовое асимметричное платье Кэрри Брэдшоу