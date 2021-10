20 образов новой Кэрри, которые мы уже успели рассмотреть

Уже в декабре выйдет продолжение любимого сериала, поэтому предлагаем посмотреть оригинальные наряды главной героини, которыми она будет нас удивлять.

Кэрри Брэдшоу - одна из самых ярких киногероинь всех времен и каждое появления Сары Джессики Паркер в ее роли было для любителей сериала "Секс в большом городе" настоящим экскурсом в историю моды и брендов. Актриса всегда появлялась в эклектических и оригинальных вещах, которые, казалось бы, совершенно не сочетаются друг с другом, но на Саре Джессике они выглядели действительно эффектно.

Сейчас же в Нью-Йорке снимается продолжение любимой всеми истории, но в этот раз сериал будет называться And Just Like That... ("И просто так…"), в нем появятся актеры с оригинального шоу, а Сара Джессика будет по-прежнему удивлять своими луками. Мы собрали 20 ярких нарядов, в которых актрису уже успели заметить на съемочной площадке, некоторые из них винтажные, а другие именитых брендов, поэтому предлагаем рассмотреть эти образы звезды поближе.

Платье - Batsheva

Очки - Jimmy Choo

Платье - Falguni Shane Peacock India

Обувь - AQUAZZURA

Платье - Norma Kamali

Блейзер - Max Mara

Обувь - AQUAZZURA

Шляпа - Larose Paris

Мюли - Malone Souliers (предположительно)

Костюм - Gucci

Туфли - Manolo Blahnik

Обувь - Saint Laurent

Сумка - Fendi

Рубашка - Ralph Lauren

Браслет - Fry Powers

Сумка - Fendi

Обувь - Chanel

Платье - Judy Hornby

Обувь - Miu Miu

Шляпа - Rodney Patterson

Аксессуары - Marlo Laz

Обувь - Terry de Havilland

Платье - Forever 21

Сумка - Balenciaga X Gucci

Сумка - Rebecca Moses

Боди - Capezio

Юбка - Carolina Herrera

Ювелирные изделия - Rosa de la Cruz London

Обувь - Duchessa Gardini

Туфли - Manolo Blahnik

Сумка - Boccelli

Кольцо - Fry Powers

Платье - Carolina Herrera

Пояс - Streets Ahead USA

Обувь - Manolo Blahnik

Ювелирные изделия - Fry Powers

Комбинезон - Claude Montana

Обувь - Saint Laurent

Кошелек - Lewis

Жакет - Dries Van Noten

Шляпа - Monrowe

Обувь - Celine

Ожерелье и кольцо - Fry Powers

Браслет - Parts of Four

Юбка - Norma Kamali

Накидка - Flora Kung

Сумка - Paco Rabanne

Обувь - Jimmy Choo

Туфли - Saint Laurent

Обувь - Tomo Koizumi x Emilio Pucci

Блейзер и комбинезон - Norma Kamali Madras

Обувь - Chloe

Аксессуары - Marlolaz Jewelry, Mykita

Блуза - Betty Hanson

Юбка - ALAÏA

Сабо - Swedish Hasbeens

