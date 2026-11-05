21-летний Круз Бекхэм с новой стрижкой и в свитере с принтом в виде короны вышел в свет

Круз Бекхэм / © Getty Images

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Младший сын британского экс-футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм — Круз — посетил необычное музыкальное мероприятие в Лондоне. 21-летний музыкант стал гостем вечера John Lobb: Off The Record, специальным участником которого был фронтмен группы Pulp Джарвис Кокер.

Мероприятие состоялось в лондонском пабе The George Tavern. Проект John Lobb: Off The Record объединил представителей музыкальной и творческой индустрии.

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Круз Бекхэм / © Getty Images

Для своего выхода в свет Круз надел темно-синий свитер с высоким воротником и красным принтом в виде короны, шерстяные брюки и туфли. Также внимательные поклонники заметили, что парень сделал более короткую стрижку.

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Присутствие Круза на мероприятии привлекло внимание поклонников звездной семьи Бекхэмов, поскольку молодой музыкант постепенно формирует собственную карьеру в музыкальной индустрии.

В отличие от старших братьев, которые выбрали другие направления, Круз решил связать свою жизнь с музыкой. Он играет на нескольких инструментах, выступает с собственной группой The Breakers и выпускает песни.

Ранее, напомним, Бекхэмы устроили грандиозную вечеринку в честь 21-летия их младшего сына Круза.

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