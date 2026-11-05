ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
312
Время на прочтение
1 мин

21-летний Круз Бекхэм с новой стрижкой и в свитере с принтом в виде короны вышел в свет

Парень пришел на музыкальный вечер в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Круз Бекхэм

Круз Бекхэм / © Getty Images

Младший сын британского экс-футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм — Круз — посетил необычное музыкальное мероприятие в Лондоне. 21-летний музыкант стал гостем вечера John Lobb: Off The Record, специальным участником которого был фронтмен группы Pulp Джарвис Кокер.

Мероприятие состоялось в лондонском пабе The George Tavern. Проект John Lobb: Off The Record объединил представителей музыкальной и творческой индустрии.

Круз Бекхэм / © Getty Images

Круз Бекхэм / © Getty Images

Для своего выхода в свет Круз надел темно-синий свитер с высоким воротником и красным принтом в виде короны, шерстяные брюки и туфли. Также внимательные поклонники заметили, что парень сделал более короткую стрижку.

Присутствие Круза на мероприятии привлекло внимание поклонников звездной семьи Бекхэмов, поскольку молодой музыкант постепенно формирует собственную карьеру в музыкальной индустрии.

В отличие от старших братьев, которые выбрали другие направления, Круз решил связать свою жизнь с музыкой. Он играет на нескольких инструментах, выступает с собственной группой The Breakers и выпускает песни.

Ранее, напомним, Бекхэмы устроили грандиозную вечеринку в честь 21-летия их младшего сына Круза.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie