ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
402
Время на прочтение
1 мин

21-летняя дочь супермодели Клаудии Шиффер позировала в купальнике с пышным декольте

Девушка показала фото с отдыха в компании друзей.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

21-летняя Клементина Вон — дочь 55-летней немецкой супермодели и звезды 90-х Клаудии Шиффер и британского продюсера, и кинорежиссера Мэттью Вона — опубликовала в своем Instagram серию фото и видео, сделанных во время пляжного отдыха с друзьями.

В видео девушка позировала в бирюзовом купальнике, который эффектно подчеркнул ее пышное декольте.

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

С распущенными волосами Клементина очень похожа на свою маму-супермодель.

На остальных фото девушка позировала в бирюзовых платьях с флористическими принтами. Похоже, это ее любимый цвет в одежде.

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон с друзьями, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон с друзьями, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Отметим, Клаудия Шиффер — мама троих детей. Вместе с мужем, режиссером Мэттью Вон, она воспитывает двух дочерей — Клементину и Козиму, а также сына Каспара, которому в феврале этого года исполнилось 23 года.

Похоже, старшая дочь пары, Клементина, решила последовать примеру знаменитой матери и попробовать себя в модельной индустрии. Девушка уже успела привлечь внимание модного мира, появившись на страницах британской версии Vogue.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie