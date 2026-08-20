21-летняя дочь супермодели Клаудии Шиффер позировала в купальнике с пышным декольте

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

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21-летняя Клементина Вон — дочь 55-летней немецкой супермодели и звезды 90-х Клаудии Шиффер и британского продюсера, и кинорежиссера Мэттью Вона — опубликовала в своем Instagram серию фото и видео, сделанных во время пляжного отдыха с друзьями.

В видео девушка позировала в бирюзовом купальнике, который эффектно подчеркнул ее пышное декольте.

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Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

С распущенными волосами Клементина очень похожа на свою маму-супермодель.

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На остальных фото девушка позировала в бирюзовых платьях с флористическими принтами. Похоже, это ее любимый цвет в одежде.

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон с друзьями, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Отметим, Клаудия Шиффер — мама троих детей. Вместе с мужем, режиссером Мэттью Вон, она воспитывает двух дочерей — Клементину и Козиму, а также сына Каспара, которому в феврале этого года исполнилось 23 года.

Похоже, старшая дочь пары, Клементина, решила последовать примеру знаменитой матери и попробовать себя в модельной индустрии. Девушка уже успела привлечь внимание модного мира, появившись на страницах британской версии Vogue.

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