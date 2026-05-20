21-летняя дочь супермодели Клаудии Шиффер сверкнула пышным декольте в картинной галерее
Девушка сходила на выставку картин и показала фото оттуда.
21-летняя Клементина Вон — дочь 55-летней немецкой супермодели и звезды 90-х Клаудии Шиффер и британского продюсера, и кинорежиссера Мэттью Вона — опубликовала в своем Instagram серию фото, сделанных в картинной галерее.
Она позировала в джинсах и розовом топе с рукавами-фонариками и пикантным декольте, которое подчеркнула ее пышную грудь. Свой образ Клементина дополнила розовой стеганой сумкой Chanel.
«Неделя искусства», — подписала фото девушка.
Отметим, Клаудия Шиффер — мама троих детей. Вместе с мужем, режиссером Мэттью Вон, она воспитывает двух дочерей — Клементину и Козиму, а также сына Каспара, которому в феврале исполнилось 23 года.
Похоже, старшая дочь пары, Клементина, решила последовать примеру знаменитой матери и попробовать себя в модельной индустрии. Девушка уже успела привлечь внимание модного мира, появившись на страницах британской версии Vogue.