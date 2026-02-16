ТСН в социальных сетях

21-летняя дочь супермодели Клаудии Шиффер сверкнула пышным декольте в купальнике

Девушка показала фото с отдыха.

Юлия Кудринская
Клементина Вон

21-летняя Клементина Вон — дочь 55-летней немецкой супермодели и звезды 90-х Клаудии Шиффер и британского продюсера, и кинорежиссера Мэттью Вона — отправилась на отдых с друзьями и показала в своем Instagram фото в купальнике.

Девушка позировала в черном слитном купальнике с вязаной вставкой в зоне декольте, который эффектно подчеркнул ее пышную грудь, парео с леопардовым принтом и в солнцезащитных очках.

Клементина Вон — дочь Клаудии Шиффер

Клементина очень похожа на свою звездную маму.

Отметим, Клаудия Шиффер — мама троих детей. Вместе с мужем Мэтть Воном она воспитывает двух дочерей — Клементину и Козиму, и сына Каспара, которому недавно исполнилось 23 года.

Старшая дочь Клементина, похоже, решила пойти по стопам мамы и тоже стать моделью. Она уже даже появлялась на страницах британского Vogue.

Клаудия Шиффес с дочерью Клементиной на обложке журнала Рор

Ранее, напомним, Клаудия Шиффер в кружевном бюстгальтере и джинсах позировала на архивных фото.

Образы Клаудии Шиффер (19 фото)

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер в Нью-Йорке / © East News

Клаудия Шиффер в Нью-Йорке / © East News

Клаудия Шиффер в Нью-Йорке / © East News

Клаудия Шиффер в Нью-Йорке / © East News

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер во время показа Chanel Haute Couture осень-зима 1992-1993 / © Getty Images

Клаудия Шиффер во время показа Chanel Haute Couture осень-зима 1992-1993 / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Супермодели 90-х, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Тайра Бэнкс, Клаудия Шиффер, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Хелена Кристенсен, Летиция Каста, Карла Бруни_12 / © Getty Images

© Getty Images

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

